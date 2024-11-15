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А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!

Общество
А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!


Для этой игры собирается группа мальчиков, и один из них отделяется от остальных. Он задает вопросы своим товарищам, начиная с вопроса «где ты был?». Отвечающий указывает место, например, «на мельнице», а затем задает следующий вопрос: «Что делал?». Ответ на этот вопрос будет связан с предыдущим, например, «муку молол».

А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!

Таким образом они продолжают задавать вопросы и отвечать на них, пока не доходят до вопроса «кто подбирал?». В этот момент отвечающий указывает на одного из мальчиков в группе, и все разбегаются от него, крича: «Шкракобушка, шкракобушка!».

А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!

Задача «Шкракобушки» состоит в том, чтобы поймать кого-нибудь из участников. Если ему удается это сделать, они становятся «шкракобушками» вдвоем, а затем продолжают ловить других, пока все остальные не будут пойманы.

А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!

Эта игра не только развлекает и приносит радость, но и тренирует ловкость и быстроту реакции.

На фото: юные казачата из детского сада в с.Вязовка