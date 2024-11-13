Глава Ртищевского муниципального района Александр Викторович Жуковский: В этом году в Ртищеве отремонтировано более 6000 квадратных метров тротуаров

просмотров: 47

О ходе работы в рамках реализации проекта мы побеседовали с главой Ртищевского муниципального района- В целом да, хотя еще предстоит много работы. Участие в программе по формированию комфортной городской среды, направленной на решение вопросов, касающихся благоустройства территории – действительно хорошая возможность решать проблемы ремонта пешеходных зон и тротуаров, общественных и дворовых территорий при финансовой поддержке из бюджетов различных уровней. Администрацией района проведена большая подготовительная работа, в ходе которой вместе с населением определены общественные и дворовые территории, которые были благоустроены в этом году.- Да, благодаря проекту, в городе стало больше дворовых территорий и тротуаров, на которых уложено новое асфальтобетонное покрытие.В рамках выделенного областного финансирования и местного бюджетов новый асфальт уложен в 16 дворах многоквартирных жилых домов в разных микрорайонах Ртищева. Во дворах демонтировано старое дорожное покрытие, установлен новый бордюрный камень, проведено устройство щебеночного основания и уложено новое асфальтобетонное покрытие.Для удобства жителей, имеющих автомобили, оборудованы парковочные места для стоянки транспорта. Во многих дворах асфальтирование не проводилось с момента их обустройства. Полностью преобразились дворы домов № 1, №3, № 10-а и №31 на улице Красной, №2 и №4 на улице Пролетарской, № 1 на улице Телеграфной, №1 на ул. 8 Марта, № 16, №17, №23 на ул. Советской, №15-а на ул. Зои Космодемьянской, №1, №2, №3 и №4 на ул. Мира.Также в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроена дворовая территория дома № 21 на улице Советской.-Ежегодно в нашем городе растет количество отремонтированных тротуаров и их протяженность. Во многом это стало возможным при поддержке федерального и регионального бюджетов. В этом году в Ртищеве отремонтировано более 6000 квадратных метров тротуаров. Общая сумма денежных средств, выделенных из регионального бюджета, составила 10 млн руб. Средства немалые, но они потрачены на то, чтобы Ртищево стал комфортнее, и горожане могли в любую погоду ходить по хорошим тротуарам, возить малышей в колясках в детский сад, ездить на велосипедах. Пешеходные зоны в текущем году были обустроены не только в центральной части города, но и в других микрорайонах.При выборе тротуаров и участков пешеходных зон в первую очередь мы учитывали интенсивность потока людей, близость объектов социальной сферы и степень изношенности асфальтового покрытия.Вопрос ремонта тротуаров находится на постоянном контроле руководства района. Мы стараемся подходить к этому вопросу комплексно, то есть, если необходимо, чтобы участки отремонтированных тротуаров были соединены с новым асфальтовым покрытием, уложенным на дворовых территориях, мы выделяем средства из местного бюджета.В этом году большая часть денежных средств городского бюджета освоена на ремонт тротуара ул. Красной и ремонт тротуара на ул. Пугачевской.Ремонт пешеходных зон и тротуаров ведется вот уже несколько лет и обязательно будет продолжен в следующем году.