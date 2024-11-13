В Новосибирске прошла конференция «День Монтажника»

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9 ноября в Новосибирске состоялась конференция «День Монтажника», организатором которой выступила компания LUNDA в партнерстве с корпорацией «Термекс» и другими участниками рынка. Это событие стало платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных тенденций в области монтажа оборудования, строительства и инноваций.Корпорация «Термекс» участвовала в мероприятии в качестве основного поставщика оборудования для LUNDA.«Наша задача – предоставить монтажникам все необходимые знания о продукции, мы работаем давно и плодотворно, стремимся к тому, чтобы мастера монтажа стали настоящими экспертами продукции, производимой корпорацией «Термекс», знали и понимали ее особенности и преимущества, – говорит директор по операционному маркетингу Виталий Калинин.На конференции корпорация «Термекс» анонсируя свою продукцию: накопительные водонагреватели и электрические отопительные котлы, основное внимание уделила своим новинкам. Вся представленная продукция была высоко оценена участниками конференции