В Ижевске прошел очередной этап профориентационной «Переговорки» от Росмолодёжи

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7 ноября 2024 г. в Центре опережающей профессиональной подготовки в Ижевске прошел очередной этап серии мероприятий от трека Росмолодёжь.Карьера в формате «Переговорки». Проект задействовал молодых специалистов, студентов колледжей и вузов, участников из градообразующих предприятий Удмуртской Республики. Интенсивная командная работа и возможность создания проектов с целью их дальнейшего практического применения дали участникам понимание, как строить свое профессиональное будущее.В качестве актуальных проблем были озвучены кадровый голод и несоответствие полученной в учебном заведении профессии реально выбранному карьерному пути. Главная причина, по мнению ребят, кроется в недостаточной информированности молодежи и, как следствие, отсутствии мотивации. Иными словами, ожидание и реальность в глазах молодых людей не всегда сопоставимы.Программа мероприятия включала мотивационные выступления приглашенных спикеров, проектную деятельность и круглый стол с молодыми специалистами.Альберт Набиуллин, ведущий инженер-конструктор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», рассказал свою историю карьерного роста от электромонтера до ведущего инженера на крупном заводе. Будучи председателем молодежного совета, эксперт отметил важность выстраивания эффективного взаимодействия с молодежью, в том числе через помощь в повышении квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также предоставлении различных льгот и применении нетривиальных механизмов косвенной оплаты труда.Ростислав Волков, заместитель начальника цеха АО «Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ» рассказал, почему компания является отличной площадкой для роста молодого сотрудника. «Помимо профессиональной деятельности на предприятии функционирует 11 молодежных клубов по интересам. Регулярно проводятся мероприятия для сотрудников. У вас есть отличная возможность пробовать себя сейчас, ничего не бойтесь, вы сейчас можете попробовать абсолютно любую профессию», – отметил эксперт.Иван Вершинин, заместитель директора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс», подчеркнул, что компания организует собственные форумы для молодежи совместно со СБЕРом, где ребята разрабатывают бизнес-кейсы. «Мы участвуем в различных форумах и ездим в другие города, где достигаем определенных результатов: командных и личных. У каждого нашего сотрудника есть матрица его развития, которая заполняется в соответствии с его усилиями», – поделился Иван.Денис Морозов, представитель концерна «Калашников», пригласил участников «Переговорки» на производственную практику, подчеркнув, что на крупных предприятиях практика оплачивается, так как любой труд должен вознаграждаться.На круглом столе эксперты обсудили главные мотивационные элементы трудоустройства: суть работы в крупной компании сейчас не совсем в деньгах. Было отмечено, что преимущество крупного предприятия заключается в развитии корпоративной культуры. Там работники попадают в социальную среду, где их жизнью интересуются, заботятся о здоровье, предоставляют льготы и оказывают помощь семье. Для молодежи существуют специальные программы по предоставлению жилья, а трудоустройство гарантирует отсрочку от армии для молодых людей. Эксперты также обратили внимание, что есть ребята, которые в студенчестве проявляют себя так, что им повышают категорию уже на начальном этапе работы.Эксперты, ознакомившись с проектами ребят, особенно отметили важность вопроса безопасности профессиональной подготовки на заводах, которая позволит начинающему специалисту не беспокоиться об условиях работы, всецело погрузившись в трудовой процесс. Участники также получили наставление: всегда проверять правовую сторону сотрудничества с предприятиями, так как юридическая грамотность поможет обезопасить все взаимодействующие стороны.Лариса Пинегина, директор АНО «Центр общественных инициатив «Проектные решения», лектор Российского общества «Знание», отметила важность проведения подобных мероприятий, которые разъясняют возможности и качественный карьерный потенциал на примерах «правильных» предприятий.«Переговорка» в Ижевске стала площадкой для качественного практического применения карьерного потенциала и построения четкого плана профессиональной деятельности для молодежи. Серия мероприятий уже состоялась в Санкт-Петербурге, Тамбове, Луганске, Ставрополе, Барнауле, и охват проекта впечатляет. Задействованы все федеральные округа, что является показателем высокой важности освещения вопросов о возможностях построения карьеры в России.Изображение Freepic