Ветеран разведки Николай Еремин встретился с молодёжью на премьере фильма «Невидимый щит Родины»

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Дом народного единства в Нижнем Новгороде 5 ноября, в День военного разведчика, стал местом проведения важного мероприятия. Здесь состоялась премьера документального фильма «Невидимый щит Родины», созданного творческим объединением «Долгополов продакшн». Гостями мероприятия стали молодые активисты и волонтеры, участники патриотических проектов и кадеты. На встречу с ними и создателями картины приехал Еремин Николай Петрович – ветеран разведки, почетный динамовец, член Попечительского Совета ВНИИ МВД России, представитель Московского комитета ветеранов войны и военной службы, директор по развитию Ассоциации любительского хоккея.Организатором премьеры фильма и встречи с ветераном выступил Андрей Константинович Есис – генеральный директор компании «Стандарт-Строй», при поддержке АНО «Центр общественных связей – Дом народного единства» и Общероссийского народного фронта. В мероприятии также приняли участие Денис Николаевич Козин – генеральный продюсер «Долгополов продакшн», и режиссер документального фильма Феникс Фламм.Встреча ветерана разведки Николая Еремина со зрителями фильма стала кульминацией этого вечера. Ветеран поделился своими воспоминаниями, рассказал об истории советской разведки и ответил на вопросы гостей. Его выступление вызвало большой интерес и оставило глубокий отклик в сердцах всех присутствующих. Перед началом мероприятия его организатор Андрей Есис в своей приветственной речи подчеркнул:— От лица организаторов этого мероприятия мы сделали все, чтобы в День разведки принять у себя в городе создателей этого замечательного проекта. Фильм «Невидимый щит Родины» не только рассказывает о героической истории отечественной разведки, но и служит ярким примером патриотизма, мужества и беззаветного служения Родине. В настоящий момент особенно важно поддерживать такие проекты, которые воспитывают в молодом поколении чувство гордости за свою страну и ее историю. Именно эти ценности являются основой для развития нашего общества и созидательной деятельности.«Этот фильм – результат кропотливой работы нашей команды. Мы провели тщательные исследования, изучили множество архивных документов и свидетельств очевидцев, чтобы воссоздать правдивую и захватывающую картину деятельности наших разведчиков. Мы уверены, что этот фильм не оставит равнодушным никого. Он поможет нам по-новому взглянуть на историю нашей страны и еще раз ощутить гордость за ее славное прошлое. В наших планах снять фильм о подвигах разведчиков из Горьковской области. Эту работу мы планируем посвятить 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – отметил в своем выступлении Денис Козин.Премьера фильма «Невидимый щит Родины» в Нижнем Новгороде стала значимым событием, объединившим поколения и сплотившим всех, кто неравнодушен к истории отечественной разведки и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Трансляция фильма планируется на центральных каналах телевидения.