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Иван Бирюлин: Лучше для всех не отдавать работу на иностранный аутсорсинг, а оставлять за нашими гражданами

Общество
Иван Бирюлин: Лучше для всех не отдавать работу на иностранный аутсорсинг, а оставлять за нашими гражданами

Напомним, сегодня о продлении запрета на привлечение трудящихся на основании патента иностранцев сообщили в региональном правительстве. Кроме уже обозначенных сфер – перевозка пассажиров, общественное питание и продажа продуктов, добавлена новая: курьерская деятельность.

Это решение прокомментировал заведующий кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин:

«Этот запрет я, можно сказать, прочувствовал на себе. И сам, и родным и близким часто вызываю такси. Поэтому были такие случаи, когда искренне переживал за безопасность.

Водитель и правила нарушал, и мои замечания по-русски сказанные не понимал. С введением запрета стало однозначно спокойнее. Мне кажется, что эта такая сфера, где гражданин или гражданка могут всегда сами подкалымить. И лучше для всех это не отдавать на иностранный аутсорсинг, а оставлять за нашими гражданами, за российскими семьями. То же самое касается и курьерской доставки. У нас часто так подрабатывают студенты в свободное от учебы время. Зачем молодежь лишать такой возможности?

Наоборот, им нужно создавать лучшие условия, они не должны конкурировать с низкоквалифицированными, иногда не говорящими на русском языке, приезжими. В целом, если отвлечься от собственного опыта, то также вижу одни положительные моменты. Чтобы ездить по российским дорогам, нужно знать ПДД, иметь российские права. Чтобы работать в точках общественного питания, нужно знать нормы Санпина и т.д. Плюс вырастет спрос на рынке труда, соответственно, работодатель будет вынужден поднимать заработную плату работникам. А это уже позитивно скажется на уровне жизни отдельной семьи», - высказался эксперт.