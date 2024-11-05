Дмитрий Лыгин: Перечень региональных мер соцподдержки бойцов СВО и членов их семей постоянно расширяется

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- Отмечу, что правительство Романа Бусаргина постоянно расширяет круг региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В настоящее время насчитывается более 30 таких мер поддержки, подчеркиваю - региональных. Их перечень достаточно широкий: это и единовременные выплаты и льготы по налогам, соцобслуживание, отдых в санаториях, ежемесячная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов боевых действий. Для детей наших бойцов действуют такие меры, как бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, бесплатные занятия спортом и отдых в оздоровительных лагерях.Также хотел бы выделить выстроенное взаимодействие филиала фонда «Защитники Отечества» с Правительством области. Благодаря этому участники СВО, их родные и близкие могут достаточно оперативно получать содействие в решении своих конкретных вопросов. Это могут быть проблемы, связанные с ЖКХ, оформление путевок в детские лагеря, помощь в лечении или содействие в трудоустройстве.