5 ноября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:54 | 05 ноября
Дмитрий Лыгин: Перечень региональных мер соцподдержки бойцов СВО и членов их семей постоянно расширяется
18:50 | 05 ноября
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах
16:30 | 05 ноября
Победители «Театрального Приволжья» получат возможность поехать в путешествие и поставить новый спектакль
15:00 | 05 ноября
Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу
14:00 | 05 ноября
Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет
13:35 | 05 ноября
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
13:09 | 05 ноября
Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников
12:30 | 05 ноября
В 2025 году в колледжах и техникумах региона вырастет количество бюджетных мест
12:00 | 05 ноября
В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
11:19 | 05 ноября
В День воинской славы в кинотеатре «Победа» представят выставку моделей военной техники и фильм
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»среди 8-10 классов

Общество
Саратовские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»среди 8-10 классов

В Международном детском центре «Артек» стали известны имена победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов, среди которых школьники Саратовской области.

Два абсолютных победителя в вызовах «Сохраняй природу» и «Служи Отечеству», два обладателя приза в миллион рублей, 6 победителей I степени, 18 победителей II степени — всё это про Первых Саратовской области.

Также, Лицей-интернат 64 одержал победу в «Командном треке» и попал в топ-25 школ по всей стране. Благодаря этой победе команда лицея под руководством педагога Свинаревой Натальи получит 2.000.000 рублей на реализацию проекта студии звукозаписи «Пой. Учись. Твори».

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призёром. Вы – уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», – поздравил финалистов Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.