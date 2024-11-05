Саратовские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»среди 8-10 классов

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В Международном детском центре «Артек» стали известны имена победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов, среди которых школьники Саратовской области.Два абсолютных победителя в вызовах «Сохраняй природу» и «Служи Отечеству», два обладателя приза в миллион рублей, 6 победителей I степени, 18 победителей II степени — всё это про Первых Саратовской области.Также, Лицей-интернат 64 одержал победу в «Командном треке» и попал в топ-25 школ по всей стране. Благодаря этой победе команда лицея под руководством педагога Свинаревой Натальи получит 2.000.000 рублей на реализацию проекта студии звукозаписи «Пой. Учись. Твори».«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призёром. Вы – уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», – поздравил финалистов Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.