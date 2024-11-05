В Вольске открылся уникальный учебно-производственный комплекс для практики будущих педагогов

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В Вольском педагогическом колледже им.Ф.И.Панферова состоялось торжественное открытие учебно-производственного комплекса, созданного в рамках программы образовательного кластера «Педагогика-регион 64» федерального проекта «Профессионалитет».В новом комплексе «Центр развития «Успех» организовано дополнительное образование для детей и взрослых. Будущие педагоги смогут обучать ребят по таким направлениям как: художественное, спортивно-оздоровительное, техническое, организация и проведение мероприятий. Кроме того, для успешной работы комплекса разработаны современные образовательные программы «Робототехника и Легоконструирование», «Мир моделирования»; «Интерактивные технологии»; «Оздоровительный фитнес» и другие.Заместитель министра образования Людмила Григорьева поздравила участников церемонии, сотрудников и обучающихся:«Для создания такого уникального комплекса была проделана большая работа. Уверена, что это будет замечательный опыт для наших будущих педагогов. Главное, что они смогут получить новые компетенции в своей замечательной профессии, тем более с ними рядом всегда будут опытные наставники».В рамках открытия комплекса дан старт первым развивающим занятиям, которые проводят студенты, трудоустроенные в Центр под руководством педагогов-наставников. Гости смогли познакомиться с программами Центра, побывали на развивающих занятиях с детьми младшего школьного возраста, и даже поучаствовали в пробных тренировках на силовых тренажерах.