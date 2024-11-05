Участники Осенней школы для молодых учителей представили новые методики обучения

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Трёхдневная программа для 100 молодых педагогов региона «Молодой учитель в условиях стандартизации и индивидуализации образования» завершилась в пятницу, 1 ноября.Организаторами Осенней школы выступили министерство образования области и Саратовский университет. Образовательный интенсив, ставший частью программы «Приоритет 2030», включал в себя лекции, мастер-классы и практикумы ведущих педагогов СГУ. Обучение проходило на базе регионального центра «Галактика 64».Перед итоговой защитой проектов лекцию «Риторические практики молодого учителя» для участников Школы провёл профессор кафедры теоретической и социальной философии М.А. Богатов.На финальном этапе молодые учителя презентовали экспертам свои нестандартные подходы к решению педагогических задач. К подготовке проектов рабочие группы подошли творчески, объединив образовательную составляющую и актёрское мастерство.Поддерживали юных коллег во время выступлений ректор Саратовского университета А.Н. Чумаченко, и.о. заместителя министра образования Саратовской области – начальника управления общего и дополнительного образования Н.Н. Вдовин, руководитель приоритетных проектов и программ СГУ, куратор стратпроекта «Учитель в образовательной парадигме» программы «Приоритет 2030» Е.Г. Елина, директор Инженерного лицея Н.В. Шереметьева.Модератором итоговой сессии выступила завуч школы для молодых учителей, начальник Управления социальной работы М.И. Кабанова.«Эти три дня стали для вас настоящей школой профессионального совершенствования. В кругу единомышленников вы научились смотреть на обычные вещи по-новому, обогатили багаж знаний, заручились поддержкой опытных наставников. Уверен, полученные навыки принесут положительные изменения в работу с вашими учениками и восприятие себя как специалистов»,- отметил и.о. заместителя министра образования Саратовской области – начальника управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин.С первого дня образовательного интенсива участники поделились на группы, каждая из которых получила своё практическое задание. Молодые педагоги разрабатывали техники индивидуализированного обучения. Ситуации были ориентированы на общеобразовательные школы с углублённым или дистанционным обучением, частные школы, семейное обучение. Слушатели использовали весь жанровый арсенал – от постановки до видеосюжета. На защите педагоги примерили на себя роли детей, родителей, учителей-предметников. Им удалось отразить свой взгляд на процесс обучения, продемонстрировать авторские подходы по созданию благоприятной образовательной среды, показать тактики эффективного сотрудничества семьи и педагогического сообщества.«Как человек, который задумывал эту образовательную программу, я с огромным интересом прочитала ваши пожелания и поняла главное – поменьше занятий, побольше перерывов. В новом сезоне мы обязательно учтем все ваши замечания. Что касается ваших сегодняшних выступлений, здесь было всё – артистичность, креативность, заинтересованность, аналитический подход. И что самое главное, каждую тему вы превратили в кейс. Вы разобрали много конкретных ситуаций, с которыми сталкивается учитель. Эти смелые решения мы готовы использовать в обучении студентов в нашем университете», -отметила Е.Г. Елина, руководитель приоритетных проектов и программ СГУ.Оценивали выступления молодых коллег наставники школы: заведующая кафедрой информационных систем и технологий в обучении Н.А. Александрова, заведующая кафедрой методологии образования Е.А. Александрова, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики Р.И. Павленко, директор Гимназии №7 имени К.Д. Ушинского Ирина Орлова.Эксперты отметили эмоциональную глубину презентаций участников, в которых они смогли отразить всю специфику работы школьного учителя: каждодневную заботу о своих подопечных, взаимодействие с родителями, разработки новаторских методик, использование воспитательных и культурно-ознакомительных модулей.«Университет проводит образовательные школы для педагогов уже не первый год. Мы открываем вам двери в образование, которого вы достойны. Стараниями ведущих преподавателей университета мы хотим помочь вам стать настоящими профессионалами, чтобы ваша учительская траектория была визитной карточкой региона и базисом формирования настоящего педагога», – подчеркнула М.И. Кабанова.Участники поделились своими впечатлениями от проекта. Педагоги выразили благодарность руководству университета за неравнодушное отношение к молодым специалистам. Учителя уверены, что новые методы и техники позволят создавать в классе атмосферу вовлечённости и вдохновения, помогут сделать уроки более увлекательными и эффективными.Программа школы завершилась вручением участникам удостоверений о повышении квалификации установленного образца.Осенняя школа «Молодой учитель в условиях стандартизации и индивидуализации образования» была адресована школьным педагогам, имеющим трудовой стаж от 2 месяцев до 3 лет. Это учителя, которые каждый день сталкиваются с различными ситуациями в период адаптации к новым условиям работы, к взаимодействию с учениками, коллегами и администрацией образовательной организации.