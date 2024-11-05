В России отмечен рост рынка информационной безопасности

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Крупные российские компании приняли участие в конференции «Сохранить все: безопасность информации». В рамках мероприятия состоялось обсуждение важных аспектов защиты данных, к решению актуальных проблем были разработаны особые подходы. Форум объединил представителей ФСТЭК, Минцифры, Ассоциации больших данных, ИТ- и ИБ-индустрий, медиа и юристов.В России более чем в 2,5 раза увеличилось производство средств защиты информации, сообщил на пленарной сессии с участием регуляторов начальник управления ФСТЭК России Дмитрий Шевцов. По его словам, рынок информационной безопасности показывает уверенный рост до 30%.Важность создания платформ противодействия мошенничеству, а также объединения усилий регуляторов и бизнеса для минимизации рисков информационной безопасности подчеркнул Евгений Хасин, врио директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры.Предоставляя пользователям инструменты для управления их персональной информацией, крупные компании более ответственно подходят к защите персональных данных, отметил директор Ассоциации больших данных Глеб Шуклин.Глубже понимать потребности рынка и оперативно адаптировать продуктовые решения под реальные задачи, в том числе в части защиты данных разной степени чувствительности, позволит переход к партнерской модели взаимодействия с заказчиками, считает заместитель гендиректора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов.