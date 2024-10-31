Поддержка образования: Фонд Юрия Лужкова продолжает стипендиальную программу

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В учебном 2024/25 году Фонд Юрия Лужкова продолжит реализовывать стипендиальную программу совместно с его альма-матер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.С 2021 года, согласно соглашению между Фондом и вузом, несколько студентов получают именную годовую стипендию. Кандидатами на получение стипендии являются учащиеся 3 и 4 курсов с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий.Отбор стипендиатов производится комиссией, состоящей из представителей Совета Фонда Юрия Лужкова с учетом рекомендаций деканата факультета. Две стипендии присуждаются за научные достижения и одна – за активную общественную деятельность. Один из стипендиатов отбирается с факультета инженерной механики, который и окончил в 1958 году Юрий Михайлович Лужков.Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметив успехи студентов и активную поддержку руководством РГУ этой программы и инициатив по увековечению памяти Ю. М. Лужкова, напомнила: «Юрий Михайлович прилагал большие усилия для развития науки и образования, подготовки специалистов, способных вывести промышленность страны на принципиально новый качественный уровень. Поддержка талантливой молодежи всегда была одним из приоритетов его деятельности. Фонд продолжает работу Юрия Михайловича в этом направлении, реализуя стипендиальные и конкурсные программы с вузами и общественными молодежными организациями».Стипендиальная программа в РГУ является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую, в частности, входят: сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор»; исследование научного вклада Ю. М. Лужкова в развитие Москвы, проведенное магистрантами РОСНОУ; поддержка просветительской акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант».Ректор РГУ В. Г. Мартынов напомнил о том, что Юрий Михайлович являлся Почетным доктором и выпускником университета: «Мы всегда будем гордиться Юрием Михайловичем как выпускником Губкинского университета и чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца. Мы рады видеть, что фонд его имени продолжает его работу по поддержке лучших умов страны, внося вклад в развитие ее интеллектуального и профессионального будущего».Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. Юрий Михайлович Лужков поступил на факультет инженерной механики университета в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы.Фонд Юрия Лужкова был создан в 2020 году для продолжения его добрых начинаний, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.На фото: Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова