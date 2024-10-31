31 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:43 | 31 октября
Восемь муниципальных музеев получили новое оборудование
10:00 | 31 октября
На Фестивале героев прошли встречи с участниками СВО
09:21 | 31 октября
Поддержка образования: Фонд Юрия Лужкова продолжает стипендиальную программу
20:09 | 30 октября
Региональная программа по ремонту 50 домов культуры в 2024 году выполнена на 100%
20:08 | 30 октября
Регион одним из первых начал проведение медицинского тестирования подростков на употребление наркотиков
20:02 | 30 октября
В Саратове отметили 20-летие казачьего образования
19:56 | 30 октября
Саратовским предпринимателям помогут в развитии бизнеса
15:00 | 30 октября
В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»
14:00 | 30 октября
Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса
12:32 | 30 октября
Для территории Летного городка Энгельса разработают концепцию развития и благоустройства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Поддержка образования: Фонд Юрия Лужкова продолжает стипендиальную программу

Общество
Поддержка образования: Фонд Юрия Лужкова продолжает стипендиальную программу


В учебном 2024/25 году Фонд Юрия Лужкова продолжит реализовывать стипендиальную программу совместно с его альма-матер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

С 2021 года, согласно соглашению между Фондом и вузом, несколько студентов получают именную годовую стипендию. Кандидатами на получение стипендии являются учащиеся 3 и 4 курсов с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий.

Отбор стипендиатов производится комиссией, состоящей из представителей Совета Фонда Юрия Лужкова с учетом рекомендаций деканата факультета. Две стипендии присуждаются за научные достижения и одна – за активную общественную деятельность. Один из стипендиатов отбирается с факультета инженерной механики, который и окончил в 1958 году Юрий Михайлович Лужков.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметив успехи студентов и активную поддержку руководством РГУ этой программы и инициатив по увековечению памяти Ю. М. Лужкова, напомнила: «Юрий Михайлович прилагал большие усилия для развития науки и образования, подготовки специалистов, способных вывести промышленность страны на принципиально новый качественный уровень. Поддержка талантливой молодежи всегда была одним из приоритетов его деятельности. Фонд продолжает работу Юрия Михайловича в этом направлении, реализуя стипендиальные и конкурсные программы с вузами и общественными молодежными организациями».

Стипендиальная программа в РГУ является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую, в частности, входят: сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор»; исследование научного вклада Ю. М. Лужкова в развитие Москвы, проведенное магистрантами РОСНОУ; поддержка просветительской акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант».

Ректор РГУ В. Г. Мартынов напомнил о том, что Юрий Михайлович являлся Почетным доктором и выпускником университета: «Мы всегда будем гордиться Юрием Михайловичем как выпускником Губкинского университета и чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца. Мы рады видеть, что фонд его имени продолжает его работу по поддержке лучших умов страны, внося вклад в развитие ее интеллектуального и профессионального будущего».

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. Юрий Михайлович Лужков поступил на факультет инженерной механики университета в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы.

Фонд Юрия Лужкова был создан в 2020 году для продолжения его добрых начинаний, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.

На фото: Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова