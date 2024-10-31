В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной

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С 15 октября по 15 ноября в российских школах проходит Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин». Уже в первую неделю на сайте акции зарегистрировались более 10 тысяч учителей. Итоги акции будут подведены к середине декабря. Инициатором и организатором акции является Фонд поддержки образования «Ноосфера», созданный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. На федеральном уровне поддержку проекту оказали Федеральное агентство по делам национальностей, Дом народов России, Общественная палата Российской Федерации.Акция рассчитана на учеников 4-х и 5-х классов и реализуется в формате самоуправляемого интерактивного урока. Кроме интерактивного урока, акция включает в себя экспертный опрос учителей, по результатам которого организаторы готовят расширенное социологическое исследование. Акция ставит перед собой задачу дать детям представление о многообразии культур народов, единых традиционных нравственных ценностях.Говоря о проекте, учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Елена Батурина отметила: «За более чем 20-летнюю историю работы Фонда его специалистами было разработано и реализовано большое число просветительских проектов, способствующих воспитанию детей в духе согласия и дружбы, знакомящих их с многообразием религий и культурных традиций, демонстрирующих уважение к национальному многообразию, которое должно быть нормой человеческих отношений. Проекты наглядно представляют ученикам единые нравственные ценности, объединяющие всех нас. Мы рады отметить, что в прошлом году в данной образовательной акции приняли участие более полумиллиона школьников из нескольких тысяч школ».По результатам социологического исследования, в 2023 году в просветительской акции Фонда «Ноосфера» приняли участие 18 тысяч учителей и более 714 тысяч школьников. В 2024 году с учетом полученных заявок организаторы прогнозируют значительный рост числа участников.Подробную информацию об организаторах, методике и условиях проведения можно узнать на сайте проекта «Я – РОССИЯНИН»Фото: Изображение от Freepik