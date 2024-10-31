31 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:09 | 30 октября
Региональная программа по ремонту 50 домов культуры в 2024 году выполнена на 100%
20:08 | 30 октября
Регион одним из первых начал проведение медицинского тестирования подростков на употребление наркотиков
20:02 | 30 октября
В Саратове отметили 20-летие казачьего образования
19:56 | 30 октября
Саратовским предпринимателям помогут в развитии бизнеса
15:00 | 30 октября
В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»
14:00 | 30 октября
Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса
12:32 | 30 октября
Для территории Летного городка Энгельса разработают концепцию развития и благоустройства
12:00 | 30 октября
Боец из Саратовской области награжден за воинскую доблесть
11:06 | 30 октября
Уникальные особенности памятника защитникам саратовского неба установили специалисты
11:02 | 30 октября
В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной

Общество
В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной


С 15 октября по 15 ноября в российских школах проходит Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин». Уже в первую неделю на сайте акции зарегистрировались более 10 тысяч учителей. Итоги акции будут подведены к середине декабря. Инициатором и организатором акции является Фонд поддержки образования «Ноосфера», созданный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. На федеральном уровне поддержку проекту оказали Федеральное агентство по делам национальностей, Дом народов России, Общественная палата Российской Федерации.

Акция рассчитана на учеников 4-х и 5-х классов и реализуется в формате самоуправляемого интерактивного урока. Кроме интерактивного урока, акция включает в себя экспертный опрос учителей, по результатам которого организаторы готовят расширенное социологическое исследование. Акция ставит перед собой задачу дать детям представление о многообразии культур народов, единых традиционных нравственных ценностях.

Говоря о проекте, учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Елена Батурина отметила: «За более чем 20-летнюю историю работы Фонда его специалистами было разработано и реализовано большое число просветительских проектов, способствующих воспитанию детей в духе согласия и дружбы, знакомящих их с многообразием религий и культурных традиций, демонстрирующих уважение к национальному многообразию, которое должно быть нормой человеческих отношений. Проекты наглядно представляют ученикам единые нравственные ценности, объединяющие всех нас. Мы рады отметить, что в прошлом году в данной образовательной акции приняли участие более полумиллиона школьников из нескольких тысяч школ».

По результатам социологического исследования, в 2023 году в просветительской акции Фонда «Ноосфера» приняли участие 18 тысяч учителей и более 714 тысяч школьников. В 2024 году с учетом полученных заявок организаторы прогнозируют значительный рост числа участников.

Подробную информацию об организаторах, методике и условиях проведения можно узнать на сайте проекта «Я – РОССИЯНИН»

Фото: Изображение от Freepik