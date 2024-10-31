Лучшим паркам и развлекательным центрам России вручат премию ПРОПАРК-2025

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Стартовал прием заявок на соискание профессиональной премии в сфере отдыха и развлечений ПРОПАРК-2025! Премию вручает Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – самая крупная и авторитетная на сегодняшний день общественная организация, которая уже более 25 лет представляет интересы предприятий индустрии досуга и развлечений.В конкурсе принимают участие: парки, развлекательные центры, аквапарки, производители аттракционов и другие предприятия развлекательной индустрии, а также отдельные специалисты отрасли.Лауреатами прошлого года стали: Сочи-Парк (Сочи), парк «Дримвуд» (Ялта), аквапарк «Океанис» (Н. Новгород), Сити-парк «ГРАД» (Воронеж), активити-парк «Неопорт» (Калининград) и др.В 2025 году премия будет вручена в следующих номинациях:- Лучший городской парк (в городе с населением более 300 тыс. чел)- Лучший городской парк (в городе с населением до 300 тыс. чел)- Лучший открытый парк развлечений (парк аттракционов)- Лучший крытый развлекательный комплекс (площадью свыше 2500 кв.м.)- Лучший крытый развлекательный комплекс (площадью до 2500 кв.м)- Лучший аквапарк- Лучшее мероприятие в парке/развлекательном центре- Лучший производитель в индустрии развлечений- Лучший проект или решение для развлекательного бизнеса- Профессионал года- За развитие индустрии развлечений- Специальное мнение жюриЦеремония награждения премии ПРОПАРК-2025 состоится в марте 2025 года в Москве в рамках 45-й Международной выставки «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2025»