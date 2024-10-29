Форум в Бухаре: 300 педагогов обсуждают будущее русского языка в Узбекистане

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В Бухаре (Республика Узбекистан) 28 октября 2024 года стартовал Форум для руководителей школ и преподавателей русского языка и предметов на русском языке. Более 300 участников конференции собрались в Бухарском университете инноваций. Мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.В программе Форума запланированы дискуссии по вопросам эффективного управления образовательными организациями и сложностям преподавания русского языка и предметов на русском языке, с которыми приходится сталкиваться преподавателям в Узбекистане.Акцент на необходимости поддержки статуса русского языка в Республике Узбекистан в своем выступлении на форуме сделал заместитель начальника управления дошкольного и школьного образования Бухарской области Х. Х. Ражабзода.Ректор Бухарского университета инноваций Д. И. Рузиева сказала, что рада быть частью сообщества педагогов-профессионалов Узбекистана и России и сотрудничать с Российским университетом дружбы народов.Спикеры первого дня форума также отметили, что готовы к плодотворной работе, конструктивным дискуссиям и новым перспективам.