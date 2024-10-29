Конгресс «Новые правила роста»: сила доверия в центре внимания

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Сила доверия как фактор и инструмент развития страны – ключевая тема IV Международного конгресса «Новые правила роста». Мероприятие состоялось в столичном Президент-отеле при участии спикеров и гостей из дружественных стран. Модераторами конференции стали общественные и бизнес-лидеры. Организатором события выступила Межрегиональная ассоциация женского бизнеса.Конгресс «Новые правила роста» привлек к работе самых разных участников: резидентов Межрегиональной ассоциации женского бизнеса из 59 регионов России, журналистов, общественных деятелей, политиков, чиновников – представителей исполнительной и законодательной власти из различных городов страны, блогеров.Главная цель конференции – обсуждение важнейших вопросов развития в новых условиях российского гражданского общества и бизнеса. Были подняты актуальные проблемы предпринимателей, разворачивающих бизнес на присоединенных территориях. Участники высказали мнение по целому спектру других тематических направлений по самым разным секторам развития бизнеса в России.О серьезных последствиях, которые могут возникнуть из-за тотального недоверия на всех уровнях отношений, предупредила Ольга Ходаковская, президент Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. Перечисляя важные пункты в формировании доверия в современном мире, она отметила, что на глазах всего общества разворачивается еще один глобальный кризис – тотальная потеря доверия. Нет сомнений, что мировому сообществу необходимо доверие, поскольку оно является одним из самых важных условий выживания человека как вида, заявила спикер.С этим мнением согласились многие участники конгресса, неоднократно подчеркнувшие, что лидеры страны, СМИ и общественных деятелей должны заняться формированием доверия и поддержки со стороны граждан.