Конгресс «Новые правила роста»: сила доверия в центре внимания
Сила доверия как фактор и инструмент развития страны – ключевая тема IV Международного конгресса «Новые правила роста». Мероприятие состоялось в столичном Президент-отеле при участии спикеров и гостей из дружественных стран. Модераторами конференции стали общественные и бизнес-лидеры. Организатором события выступила Межрегиональная ассоциация женского бизнеса.
Конгресс «Новые правила роста» привлек к работе самых разных участников: резидентов Межрегиональной ассоциации женского бизнеса из 59 регионов России, журналистов, общественных деятелей, политиков, чиновников – представителей исполнительной и законодательной власти из различных городов страны, блогеров.
Главная цель конференции – обсуждение важнейших вопросов развития в новых условиях российского гражданского общества и бизнеса. Были подняты актуальные проблемы предпринимателей, разворачивающих бизнес на присоединенных территориях. Участники высказали мнение по целому спектру других тематических направлений по самым разным секторам развития бизнеса в России.
О серьезных последствиях, которые могут возникнуть из-за тотального недоверия на всех уровнях отношений, предупредила Ольга Ходаковская, президент Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. Перечисляя важные пункты в формировании доверия в современном мире, она отметила, что на глазах всего общества разворачивается еще один глобальный кризис – тотальная потеря доверия. Нет сомнений, что мировому сообществу необходимо доверие, поскольку оно является одним из самых важных условий выживания человека как вида, заявила спикер.
С этим мнением согласились многие участники конгресса, неоднократно подчеркнувшие, что лидеры страны, СМИ и общественных деятелей должны заняться формированием доверия и поддержки со стороны граждан.