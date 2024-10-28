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В Саратове состоялся праздник казачьей культуры

Общество
В Саратове состоялся праздник казачьей культуры


Областной праздник казачьей культуры «Любо! Братцы» прошёл в Саратове на площадке Дома культуры химиков. Мероприятие проведено в рамках Плана по реализации в 2024-2026 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года на территории Саратовской области.

В Саратове состоялся праздник казачьей культуры

Казачий праздник начался на площади перед Домом культуры с торжественного построения и проведения традиционного молебна. В фойе Дома культуры творческие казачьи коллективы развернули фото-выставку с летописью ранее организованных мероприятий, выставку традиционного казачьего оружия, современного вооружения, а также предметов казачьего быта. Для всех желающих работала интерактивная площадка «Казачьи вечёрки».

В Саратове состоялся праздник казачьей культуры

Участников и гостей мероприятия поприветствовал начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев. Он поблагодарил организаторов и творческие коллективы за сохранение традиционной казачьей культуры, а также вручил Благодарственное письмо Губернатора области
методисту центра казачьей культуры «Станица» станицы Озинская Татьяне Воропаевой за активную гражданскую позицию, участие в решении комплекса мер по сохранению и развитию казачества на территории области и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В Саратове состоялся праздник казачьей культуры

Перед организаторами и участниками праздника также выступили атаман Окружного казачьего общества области, участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Андрей Фетисов и директор Дома культуры химиков МУК Инна Исакова.

Для гостей и жителей областного центра выступили творческие казачьи коллективы из Александрово-Гайского, Озинского, Марксовского, Балашовского муниципальных районов, а также г. Саратова.

Завершилось мероприятие под песни именитого Народного коллектива «Театр казачьей и популярной песни «Россы», возглавляемого Олегом Киреевым.