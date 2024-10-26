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В столице состоялась встреча экспертов на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы»

Общество
В столице состоялась встреча экспертов на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы»


Дискуссия на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы» состоялась 23 октября в креативном пространстве АКИ.лаб. Организаторами мероприятия выступила компания АРХИWOOD в партнерстве с Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы.

Участие в дискуссии приняли архитекторы, дизайнеры, блогеры, представители бизнеса. Эксперты поделились мнением, как удобные и доступные пространства делают города лучшим местом для людей, обсудили предложенные инициативы и их влияние на общественные пространства столицы, а также современные тренды в городском планировании.

Главный архитектор АРХИWOOD Алексей Тарашевский отметил, что работа над проектами требует клиентоориентированности, поскольку существующие подходы в архитектуре нацелены как на человека, так и на бизнес. Также он подчеркнул, что благодаря своей доступности, экологичности и эстетическим качествам дерево укрепляет свои позиции на рынке.

Ориентацией на развитие личности в пространстве, где архитектура становится инструментом влияния на психику и общество, назвал человекоцентричность Станислав Ришко, профессиональный участник рынка премиальной недвижимости, основатель семейного офиса Lobster Group, идеолог видеоблога «Стас Недвижка».

В ходе беседы свои взгляды на обсуждаемые проблемы высказали также глава архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов, руководитель проекта Арт-Фабрика Александра Елисеева и другие.