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Студенты ведущих вузов сразятся в хакатоне «Ночь технологий» на VI «Лидер-форуме»

Общество
Студенты ведущих вузов сразятся в хакатоне «Ночь технологий» на VI «Лидер-форуме»


VI «Лидер-форум. Аддитивные технологии – реальность технологического лидерства» пройдет в павильоне «Атом» на ВДНХ. Это мероприятие станет важнейшим событием в сфере 3D-печати. Организаторами форума выступают Ассоциация развития аддитивных технологий и госкорпорация «Росатом» при поддержке Корпорации развития Зеленограда.

«Лидер-форум» представляет собой крупнейшую профессиональную платформу, которая собирает последние достижения и ведущих экспертов в сфере трехмерной печати. В этом году ожидается рекордное количество участников: более 2000 слушателей, 120 компаний и 50 спикеров, среди них представители госкорпорации «Росатом», предприятий госкорпорации «Ростех» и Минпромторга России.

В течение двух дней в рамках деловой программы «Лидер-форума» состоится обсуждение взаимодействия бизнеса и власти, вопросов продвижения аддитивных технологий и достижения технологического суверенитета, будет уделено большое внимание научным разработкам и молодежным инициативам. Будет организована всероссийская онлайн-трансляция мероприятия.

Для студентов 10 ведущих вузов России на форуме предусмотрен отдельный трек и карьерный марафон. Молодые специалисты и учащиеся смогут встретиться с экспертами отрасли, пройти экспресс-интервью в компаниях-партнерах форума, узнать об актуальных программах стажировок, получить полезные контакты с потенциальными работодателями в сфере аддитивных технологий.

Хакатон «Ночь технологий», в котором примут участие студенты ведущих вузов РФ, обещает стать одним из самых интересных событий. Десяти командам всего 12 часов нужно будет разработать проекты с использованием аддитивных технологий, после чего они представят свои идеи жюри, состоящему из признанных экспертов отрасли.

Также крупнейшие компании в области 3D-печати продемонстрируют свои лучшие разработки в рамках выставочной программы форума на площади в 500 квадратных метров. Гости смогут познакомиться с научно-исследовательской платформой, занимающейся созданием персонализированных костных и хрящевых тканей, увидеть инновационные материалы для строительной печати и изготовления медицинских изделий, различные 3D-принтеры.