Жанна Андриевская: "царевна" Саратовской области стала кавалером "Ордена Ладошки"

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Да! Все верно, у детей и взрослых Саратовской области есть собственная чарующая "царевна", точно такая же как в строчках великого творца А. С. Пушкина.По мнению 50 тысяч детей Саратовской области, которые отдали за неё свои голоса, интересно, когда придумываются новые персонажи, но ещё интереснее, когда наш саратовский ученый, гордость науки и философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, известный писатель погружает в глубь столетий, знакомит с народными сказками, былями и былинами. Именно такой писатель – Жанна Викторовна Андриевская, чьё творчество о гармоничной связи человека и природы, о силе добра и сердечности, об уважении и почитании рода своего, о любви к родному языку гармонии с природой, о русских мастерах и ремёслах.Детский выбор самый искренний и верный, кроме того за "сказочной царевной" нашего региона закрепился народный титул «Заря Саратовского края». Общественность региона видит в этом особую народную миссию ученого и писателя Ж. Андриевской, так как в фольклоре Заря-Зареница является небесной заступницей честного народа. Жанна Викторовна создала особый сказочный персонаж СветлоЗарушку, которая станет символом всей Саратовской области с целью популяризации края.Погружаясь в проект «Заря Саратовского региона», жители региона получат интересные знания о том, чем славится земля саратовская, почему и как нужно беречь родную землю и русский язык. Из проекта можно узнать, каковы особенности поволжского национального костюма. Здесь же оживают и сказки о гармонисте Прохоре и его коте, о Ивашке и гусе, что волшебную травку в клюве несёт.Главные герои этнографического проекта - царская дочка СветлоЗарушка, отданная из град-столицы на обучение в земли царя Савватия Кирибеевича. Царь Кирибеевич и его ненаглядная СветлоЗарушка вместе правят саратовскими землями, где живут со своим народом в дружбе, любви и согласии, а по праздничным дням шахматные турниры меж собой наедине устраивают.Этнографический проект будет торжественно представлен уже весной для всех жителей Саратовской области с целью популяризации национальной идентичности и туристического направления.