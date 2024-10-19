19 октября 2024 СУББОТА
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23:41 | 18 октября
Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»
18:50 | 18 октября
В Базарном Карабулаке создан военно-патриотический клуб «Юные казаки – потомки Ермака»
17:05 | 18 октября
На военную службу по контракту вне очереди
16:00 | 18 октября
Школьница разработала и провела для учеников брейн-ринг по истории казачества
14:21 | 18 октября
В Саратов прибыли члены международного жюри, чтобы оценить участниц фестиваля «Принцесса цирка»
11:00 | 18 октября
Для 28 тысяч жительниц Саратова обновили женскую консультацию
10:44 | 18 октября
Бойца СВО из Саратовской области наградили орденом Мужества
09:14 | 18 октября
Саратовских предпринимателей позвали с бизнес-миссией в Башкирию
23:00 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова награждает победителей экономического диктанта-2024
21:08 | 17 октября
В Саратове открылся Форум по реализации государственной национальной политики на территории области
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Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»

Общество
Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»

Как отметила директор центра адаптации и реабилитации Екатерина Пяткина, каждый сотрудник вкладывает всю душу в такое непростое и важное дело, как помощь людям с ограниченными возможностями: «Ежегодно в нашем учреждении реабилитацию проходят более одной тысячи человек. Мы постоянно развиваемся, задействуем новые форматы работы. Каждый из сотрудников стремится внести свой вклад, все болеют душой за общее дело. Безусловно, такая поддержка от главы региона очень важна для всех нас».