Инициатива губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии коснется в том числе работников Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»

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Как отметила директор центра адаптации и реабилитации Екатерина Пяткина, каждый сотрудник вкладывает всю душу в такое непростое и важное дело, как помощь людям с ограниченными возможностями: «Ежегодно в нашем учреждении реабилитацию проходят более одной тысячи человек. Мы постоянно развиваемся, задействуем новые форматы работы. Каждый из сотрудников стремится внести свой вклад, все болеют душой за общее дело. Безусловно, такая поддержка от главы региона очень важна для всех нас».