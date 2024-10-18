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Фонд Юрия Лужкова награждает победителей экономического диктанта-2024

Общество
Фонд Юрия Лужкова награждает победителей экономического диктанта-2024


Определены победители конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который проводится накануне диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.

Впервые такой конкурс был проведен в 2021 году: тогда организаторы получили порядка 200 вопросов от школьников и студентов из различных регионов России и ближнего зарубежья; в этом году уже на старте конкурса было прислано более 300.

Победителями 2024 года стали Коновалова Виктория, Першина Елизавета, Александрова Ольга и Помошникова Любовь. Присланные ими вопросы вошли в число заданий Всероссийского экономического диктанта-2024, который прошел 15 октября в регионах России, а также в Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае.

Авторы лучших вопросов примут участие во Всероссийском фестивале экономической науки, который пройдет 11 ноября, где они и получат дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта.

Специальный приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей – Любови Помошниковой из Саратовского Государственного университета имени Н.Г. Чернышевского за следующий вопрос: «Как называется термин, который в настоящее время ассоциируется с финансово-хозяйственной деятельностью, а ранее в духовных учебных заведениях именно так называли ученика, назначавшегося учителем для проверки и оценки выполненных заданий своих товарищей?» (ответ — аудит).

Экономический диктант проводится ежегодно Вольным экономическим обществом России при участии Фонда Юрия Лужков и ряда других партнеров, в т. ч. ведущих вузов страны.

Впервые акция прошла в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В этом году в акции приняли участие не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории нашей страны, современным процессам и каждодневным практическим аспектам экономической науки.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова