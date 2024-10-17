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В Саратове стартовал второй сезон «Молодежной школы юриста»

Общество
В Саратове стартовал второй сезон «Молодежной школы юриста»


Запуск второго сезона «Молодежной школы юриста» (МШЮ), просветительского проекта для трансляции профессиональных ценностей юридического сообщества и повышения уровня правовой грамотности молодежи, состоялся в Саратове. Торжественное мероприятие прошло в рамках IV Саратовского молодежного юридического форума. Его участниками стали представители юридического сообщества, органов власти, а также преподаватели вузов, школ, студенты и учащиеся старших классов.

Успешной работы, интересных дискуссий и воплощения самых смелых идей и планов участникам форума и проекта МШЮ пожелала в приветственном адресе Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева. По ее словам, форум позволит глубоко проработать вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности, создаст новые возможности для сотрудничества между различными юридическими школами и учреждениями. И все это послужит на благо развития правового государства и укрепления правопорядка в России.

О значительной роли правовой грамотности и правового просвещения в современной реальности заявила модератор сессии, посвященной открытию МШЮ, Анна Савин-Кровякова, управляющий директор проекта «Молодежная школа юриста», генеральный директор АНО «Институт правовой грамотности и поддержки предпринимательства». С учетом этого МШЮ определяет трансляцию базовых ценностей юридического сообщества ключевой задачей, заявила она, подчеркнув: проект обеспечивает преемственность знаний и профессионального опыта, формируя между поколениями юристов своеобразный «мост».

Также Анна Савин-Кровякова рассказала, что в проекте работают представители разных направлений юридической профессии: корпоративных юристов и адвокатов, судейского сообщества, правоохранительных и иных контролирующих органов. Они познакомят молодежь со всем многообразием юридической деятельности.

Проект способствует распространению правовой грамотности и одновременно создает для обмена знаниями и ценностями уникальную платформу, сказал Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической компании «Ялилов и партнеры», руководитель проекта «Молодежная школа юриста» в Казани. Обращая внимание на важность активного участия каждого в построении правового государства, организаторы МШЮ создают мост между опытом прошлого и стремлениями будущего, отметил он.