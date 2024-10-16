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Юных воспитанников школы имени П.А.Столыпина посвятили в казаки

Общество
В православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в СП МАОУ СОШ №9 имени П. А. Столыпина в двенадцатый раз прошло мероприятие «Посвящение в казачата".
Юных воспитанников школы имени П.А.Столыпина посвятили в казаки

С приветственным словом выступил директор МАОУ СОШ №9 имени П. А. Столыпина Рыжков Андрей Георгиевич, который дал напутствие будущим казачатам. Среди гостей присутствовали атаман БКСО войсковой старшина Н.М.Подкорытов, протоиерей Балашовской Епархии Владимир Баев, представители "Боевого братства" Заикин Александр Семёнович, Калмыков Виктор Иванович, автор программы "Наш родной Хопёрский край" Струговщикова С. А., родители детей средней группы. Мероприятие началось с торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна России. Воспитанники подали прошение атаману с просьбой принять их в казачата, а атаман устроил смотрины, чтобы узнать, годятся ли ребята в казачата.  

Будущие казачата порадовали гостей задорными песнями "Мы с тобой казаки", " Моя Россия", народными танцами. В играх " Передай папаху", "Скачки на конях" воспитанники показали удаль, сноровку, знание казачьих обычаев.

          И вот настал торжественный момент: казачата произнесли слова клятвы. Они обещали свято оберегать и защищать интересы казачества, слушаться старших, добросовестно овладевать знаниями, чтобы стать надёжной сменой славным хоперским казакам.
Праздник прошёл в тёплой, дружественной обстановке и надолго останется в памяти казачат.

Юных воспитанников школы имени П.А.Столыпина посвятили в казаки

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области