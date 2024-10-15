Представители ВЭО и Фонда Юрия Лужкова приняли участие в пресс-конференции накануне Экономического диктанта

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14 октября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная восьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, Российского исторического общества, администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов страны.В пресс-конференции приняли участие ведущие учёные и эксперты, государственные деятели, руководители оргкомитета Экономического диктанта, руководители организаций-партнеров акции.Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, член-корреспондент РАН, рассказал журналистам о целях и практической ценности Экономического диктанта для развития экономики, о форматах и правилах участия и важности получаемых в результате акции статистических данных.Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО России отчитался о предусмотренных в бюджете мерах стимулирования экономической грамотности среди населения, эффективности участия людей в формировании так называемого «инициативного бюджета» и запланированных мерах по поддержке существующих и будущих молодых предпринимателей, многие из которых завтра примут участие в Экономическом диктанте.Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, член Президиума ВЭО России, говорил о социоэкономике – о том, насколько вложения в человека влияют на экономику. Он отметил, что Экономический диктант – это очень важная общественная просветительская инициатива, его главная роль – служить стимулом к более глубокому изучению экономики и сопутствующих наук, а также подчеркнул важность включения междисциплинарных вопросов в экономический диктант для расширения кругозора и заинтересованности участников.Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, отметил собравшимся, что Экономический диктант встретил бы всестороннюю поддержку Юрия Михайловича, так как тот считал экономическую науку важнейшим залогом благополучия страны и требовал, чтобы каждый управленец был экономически грамотен. «Юрий Михайлович много времени посвящал экономической аналитике, – напомнил он. – Именно экономика, реальный сектор, промышленность, хозяйство, опыт конкретных предприятий в конкретных областях – вот что вызывало его живой интерес и озабоченность. Уверены, что его мысли, его труды на эту тему будут интересны и полезны нынешним и будущим поколениям экономистов России. Фонд его имени занимается сейчас оцифровкой этих материалов, чтобы представить их широкому кругу людей. Многие его идеи очень актуальны и сейчас».Уже 15 октября Всероссийский экономический диктант напишут в регионах России, а также в других странах — Белоруссии, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае. Проверить свою экономическую грамотность смогут все желающие непосредственно на площадках акции – их уже более 1250 по всей стране – и в онлайн-формате на сайте Экономического диктанта.Впервые акция прошла в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В этом году в числе участников акции будут не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие. Организаторы надеются, что рекорд прошлого года – 340 тысяч участников – будет побит.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в постсоветской России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.