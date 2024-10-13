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Фонд Юрия Лужкова на пресс-конференции, посвященной Экономическому диктанту, представит его директор

Общество
Фонд Юрия Лужкова на пресс-конференции, посвященной Экономическому диктанту, представит его директор


14 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная восьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, включающих ведущие вузы России.

В пресс-конференции примут участие ведущие учёные и эксперты, государственные деятели, руководители оргкомитета Экономического диктанта, руководители организаций-партнеров акции. Фонд Юрия Лужкова будет представлять его директор Геннадий Теребков.

Уже 15 октября Всероссийский экономический диктант напишут во всех регионах России, а также в других странах — Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае.

Впервые акция прошла в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В этом году в акции вновь примут участие жители всех регионов страны, среди них будут не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие. Организаторы надеются, что рекорд прошлого года — 340 тысяч участников — будет побит.

В преддверии диктанта по всей стране проводился конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024» среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений. Финалисты конкурса уже определены организаторами, а самый юный из них получит особый приз от Фонда Юрия Лужкова. Впервые такой конкурс был проведен в 2021 году: тогда организаторы получили более 200 вопросов от школьников и студентов из различных регионов России и ближнего зарубежья; в этом году уже в начале конкурса было прислано более 300.

Проверить свою экономическую грамотность смогут все желающие непосредственно на площадках акции — их уже более 1100 по всей стране — и в онлайн-формате на сайте Экономического диктанта.

Главная цель Экономического диктанта — просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории страны, памятным историко-экономическим датам, а также современным процессам и каждодневным практическим аспектам экономической науки.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также отдельных регионов России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в постсоветской России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.