Самый юный составитель Всероссийского экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова

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Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!» пройдет 15 октября во всех регионах России. Диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Международного союза экономистов (МСЭ), ведущих вузов России и поддержке Фонда Юрия Лужкова.Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие 342 664 человека из России, а также 11 стран: Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2024 будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который ежегодно проводится среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.Впервые конкурс был проведен в 2021 году: тогда организаторы получили более 100 вопросов от школьников и студентов из различных регионов России и ближнего зарубежья; в этом году число вопросов, присланных в первые дни конкурса, уже превысило 300.Все поступившие на конкурс заявки пройдут экспертизу, по итогам которой будет принято решение о включении лучших вопросов в состав заданий Экономического диктанта-2024. Победители конкурса будут объявлены на официальном сайте конкурса. Авторам лучших вопросов вручаются дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта. Приз самому юному из победителей будет предоставлен Фондом Юрия Лужкова в рамках особой номинации, учрежденной Фондом с 2022 года.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности, – пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. – Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Организация была создана соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.Фото: Елена Батурина