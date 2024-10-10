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Самый юный составитель Всероссийского экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова

Общество
Самый юный составитель Всероссийского экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова


Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!» пройдет 15 октября во всех регионах России. Диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Международного союза экономистов (МСЭ), ведущих вузов России и поддержке Фонда Юрия Лужкова.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие 342 664 человека из России, а также 11 стран: Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.

В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2024 будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который ежегодно проводится среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.

Впервые конкурс был проведен в 2021 году: тогда организаторы получили более 100 вопросов от школьников и студентов из различных регионов России и ближнего зарубежья; в этом году число вопросов, присланных в первые дни конкурса, уже превысило 300.

Все поступившие на конкурс заявки пройдут экспертизу, по итогам которой будет принято решение о включении лучших вопросов в состав заданий Экономического диктанта-2024. Победители конкурса будут объявлены на официальном сайте конкурса. Авторам лучших вопросов вручаются дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта. Приз самому юному из победителей будет предоставлен Фондом Юрия Лужкова в рамках особой номинации, учрежденной Фондом с 2022 года.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности, – пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. – Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Организация была создана соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Фото: Елена Батурина