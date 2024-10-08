8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
18:00 | 07 октября
В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17:02 | 07 октября
83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах
17:00 | 07 октября
Саратовские самовары получили премию
16:42 | 07 октября
Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
16:04 | 07 октября
В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
15:24 | 07 октября
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве
15:00 | 07 октября
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров
14:00 | 07 октября
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники
13:37 | 07 октября
Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве

Общество
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве


Третий SKOLKOVO Women’s Forum прошел в Москве. Знаковым для этого события стал факт, что в России 2024 год объявлен Годом семьи и Годом технологий. В рамках форума были продемонстрированы новые технологии, обсуждены наиболее актуальные вопросы, созданы условия для обучения и обмена опытом. Одним из ярких моментов мероприятия стал технологический показ «Модные инновации» с участием дизайнеров из стран БРИКС (Африки и Бразилии) и российских кибермоделей с высокотехнологичными протезами.

В течение дня на форуме выступили 108 спикеров, предложив слушателям рассмотреть темы новых законодательных инициатив, устойчивого развития, социального предпринимательства, креативных индустрий и прогрессивных технологий. Особое внимание было уделено благотворительной и инклюзивной повестке. Кроме того, участницы имели возможность поделиться идеями и опытом, найти общие интересы в области развития и сотрудничества.

Технологический показ «Модные инновации», на котором в качестве кибермоделей выступили и дети, и взрослые, является для людей с инвалидностью «спасательным кругом», помогая адаптироваться в обществе, отметила Юлия Савиных, основатель Skolkovo Women. По ее словам, при подготовке к мероприятию каждый из участников получает огромную позитивную поддержку, а средства от продажи билета передаются на реализацию социальных программ и приобретение протезов. Юлия выразила благодарность всем партнерам и участникам форума за возможность помогать тем, кто в этом нуждается.

Блистала на показе ярче всех Александра Одоевская, единственная чемпионка России по аргентинскому танго. Она является не только моделью, но и резидентом клуба Skolkovo Women как социальный деятель, руководитель «Центра социальных инноваций и адаптации», основатель и педагог школы социального танца, а также создатель фонда, цель которого – помощь людям без ног и рук.

Рассказывая о Центре, Александра Одоевская сообщила, что усилия его сотрудников направлены на адаптацию, реабилитацию, помощь в социализации людей, переживших ампутацию, использующих протезы рук и ног. По ее словам, на показе вместе со здоровыми танцорами и наравне с ними выступали модели – подопечные Центра. Одним из участников стал ветеран СВО Юрий, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Форум предоставил таким людям попробовать себя в новой для них роли артистов и моделей, получить от зрителей обратную связь.