Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве

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Третий SKOLKOVO Women’s Forum прошел в Москве. Знаковым для этого события стал факт, что в России 2024 год объявлен Годом семьи и Годом технологий. В рамках форума были продемонстрированы новые технологии, обсуждены наиболее актуальные вопросы, созданы условия для обучения и обмена опытом. Одним из ярких моментов мероприятия стал технологический показ «Модные инновации» с участием дизайнеров из стран БРИКС (Африки и Бразилии) и российских кибермоделей с высокотехнологичными протезами.В течение дня на форуме выступили 108 спикеров, предложив слушателям рассмотреть темы новых законодательных инициатив, устойчивого развития, социального предпринимательства, креативных индустрий и прогрессивных технологий. Особое внимание было уделено благотворительной и инклюзивной повестке. Кроме того, участницы имели возможность поделиться идеями и опытом, найти общие интересы в области развития и сотрудничества.Технологический показ «Модные инновации», на котором в качестве кибермоделей выступили и дети, и взрослые, является для людей с инвалидностью «спасательным кругом», помогая адаптироваться в обществе, отметила Юлия Савиных, основатель Skolkovo Women. По ее словам, при подготовке к мероприятию каждый из участников получает огромную позитивную поддержку, а средства от продажи билета передаются на реализацию социальных программ и приобретение протезов. Юлия выразила благодарность всем партнерам и участникам форума за возможность помогать тем, кто в этом нуждается.Блистала на показе ярче всех Александра Одоевская, единственная чемпионка России по аргентинскому танго. Она является не только моделью, но и резидентом клуба Skolkovo Women как социальный деятель, руководитель «Центра социальных инноваций и адаптации», основатель и педагог школы социального танца, а также создатель фонда, цель которого – помощь людям без ног и рук.Рассказывая о Центре, Александра Одоевская сообщила, что усилия его сотрудников направлены на адаптацию, реабилитацию, помощь в социализации людей, переживших ампутацию, использующих протезы рук и ног. По ее словам, на показе вместе со здоровыми танцорами и наравне с ними выступали модели – подопечные Центра. Одним из участников стал ветеран СВО Юрий, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Форум предоставил таким людям попробовать себя в новой для них роли артистов и моделей, получить от зрителей обратную связь.