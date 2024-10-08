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В областном минстрое приняты решения по результатам общественных обсуждений

Общество
В областном минстрое приняты решения по результатам общественных обсуждений

По результатам общественных обсуждений, проходившим в областном минстрое с 28 августа по 26 сентября этого года, приняты следующие решения:

- в целях строительства складского комплекса по заявлению ООО «Вольта-Центр» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Склад». Земельный участок расположен по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 139;

- в целях строительства логистического комплекса по заявлению ООО «Метрикс Логистик» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части процента застройки земельного участка и увеличения до 60%. Земельный участок также расположен по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 139.

«Напомню, что в границах земельных участков, расположенных по вышеуказанным адресам планируется дальнейшее развитие складских и логистического комплексов. В рамках общественных обсуждений каких-либо замечаний и предложений не поступало», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.