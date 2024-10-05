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Саратовская компания поставит очистители для электрооборудования в Пермь

Общество
Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Пермь.





Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» и министерством экономического развития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Участниками делегации стали девять предпринимателей региона.

В рамках делового визита были проведены встречи и В2В переговоры, состоялось посещение ведущих предприятия Пермского края - Корпорации ПСС, ООО «Промобот».

В результате переговоров саратовских предпринимателей с представителями бизнеса Перми достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Так, региональный производитель упаковочного оборудования будет работать с робототехнической компанией Перми по автоматизации комплексных линий и упаковке готовой продукции.

Индивидуальный предприниматель из Саратова планирует сотрудничество с пермским партнером в части проведения креативных мероприятий в Перми и в Саратове.

Саратовский производитель очистителей для электрооборудования заключил договоренности с шестью пермскими компаниями, работающими в сфере теплоснабжения и электроснабжения, монтажа систем отопления и водоснабжения. Обсуждаются условия для пилотных поставок продукции.
Региональный разработчик компьютерного обеспечения достиг договоренностей с двумя пермскими компаниями о создании сайтов. Еще один индивидуальный предприниматель заключил договор о продвижении сайтов двух компаний Перми, а также разработке сайтов по системам "Битрикс" и "Wordpress".

Предприниматель, предоставляющий услуги по продвижению бизнеса, проведет тренинги для сотрудников двух пермских компаний.