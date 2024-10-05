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Скверу в Саратове присвоено имя героя СВО Александра Лыгина

Общество
Скверу в Саратове присвоено имя героя СВО Александра Лыгина



Александр Лыгин родился в 1978 году и вырос в Заводском районе. В 2000 году он закончил автомеханический факультет СГТУ. Выпускник СГТУ проявил мужество и самоотверженность, исполняя свой воинский долг. Он погиб 17 июня 2023 года в Запорожской области и был награжден "Орденом мужества" посмертно.

В Заводском районе Саратова на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пензенская теперь будет находиться сквер, названный в честь героя специальной военной операции, старшего лейтенанта Александра Лыгина. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы администрации Саратова Павел Сурков.

Этот сквер станет символом мужества российских военных, а память о подвиге саратовца будет жить в сердцах люде