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Молодежь Барнаула примет участие в профориентационной встрече проекта «Переговорка»

Общество
Молодежь Барнаула примет участие в профориентационной встрече проекта «Переговорка»


10 октября Креативное молодежное пространство студентов г. Барнаула на базе центра студенческого творчества Алтайского ГАУ станет площадкой очередной в этом году профориентационной встречи «Переговорка». Проект от трека Росмолодёжь.Карьера направлен на содействие молодежи в определении перспектив профессионального роста и карьерных возможностей своего региона.

Основная повестка встречи – возможные точки эффективного взаимодействия государственных органов, общественных организаций, бизнеса и молодежи с целью решения проблем трудоустройства молодых людей и формирования высококвалифицированного кадрового состава в г. Барнауле и Алтайском крае.

Для старшеклассников, учащихся, выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов региона запланирована насыщенная программа, в том числе ярмарка профессий. Участники получат возможность узнать от опытных работодателей о перспективах трудоустройства в передовые предприятия Алтайского края.

В формате открытого диалога ребята смогут задать интересующие вопросы и получить ценные советы от экспертов «Переговорки». К участию в мероприятии приглашены представители Алтайского государственного аграрного университета, амбассадоры Росмолодёжь.Гранты и специалисты передовых предприятий региона. Они расскажут о современных трендах на рынке труда и дадут свои прогнозы на развитие HR в регионе.

Под руководством опытного модератора в игровом формате участники пройдут практический тренинг «Проектируем будущее», который поможет увидеть свой скрытый профессиональный потенциал и определить свои карьерные цели-ценности. По итогу ребята составят индивидуальные карьерные карты, что станет незаменимым инструментом построения успешной карьеры на долгие годы.

Организаторы мероприятия уверены, что «Переговорка» является важной площадкой для активной молодежи, стремящейся покорять новые профессиональные горизонты и осваивать актуальные компетенции. Кроме того, встреча позволит повысить навыки бизнес-коммуникации непосредственно в деловой среде.

Профориентационное мероприятие пройдет при поддержке Алтайского государственного аграрного университета и автономной некоммерческой организации «Дом идей».

ФОТО: изображение от Freepik