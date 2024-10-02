Участникам патриотического творческого фестиваля вручили почетные грамоты и памятные медали

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В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось награждение участников творческого фестиваля «Дети и война», проходившего в рамках культурно-просветительского проекта «Великому мужеству память храня», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проект реализует Волгоградская городская организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.В конкурсе от Саратовской области приняли участие учащиеся средней общеобразовательной школы №63 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова, средней общеобразовательной школы №43 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, гимназии №34 имени Г.Д. Ермолаева», а также воспитанники Регионального центра допризывной подготовки молодежи.В рамках конкурса его участникам было предложено исполнить песню, прочитать стихи или подготовить видеопрезентацию с рассказом об участнике Великой Отечественной войны.Всем участникам творческого конкурса заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая вручила почетные грамоты и памятные медали.Также в рамках мероприятия за оказание гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, координатор группы «Вместе до Победы» Татьяна Джанумова награждена благодарственным письмом Губернатора области. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию благодарностями министерства внутренней политики и общественных отношений области были награждены члены Октябрьского первичного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Фролков, Руслан Бабаджанов и Дмитрий Молоков.