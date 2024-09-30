Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной

просмотров: 142

В Москве прошла презентация издания, в котором подробно описана коллекция русского императорского фарфора Е. Н. Батуриной. Помимо культурной, исторической и искусствоведческой ценности у коллекции обозначилась и конкретная материальная ценность – ее стоимость, по экспертному мнению, может превышать 250 миллионов долларов.Каталог, раскрывший миру состав части коллекции Елены Батуриной, называется «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е. Н. Батуриной». Он состоит из трех томов, каждый из которых посвящен определенной тематике фарфоровых произведений и озаглавлен соответствующим образом: «СЛАВА. Русский императорский фарфор: вещи поднесения», «ВОЙНА. Предметы с росписью военными фигурами» и «МИР. Парадный фарфор русского стола».Три тома содержат подробные описания 1500 предметов и охватывают все значительные явления в истории русского фарфора, отражая также исторический и художественный контекст, восстановленные по архивным источникам даты создания произведений, историю их бытования. При этом выяснилось, что в каталог вошла только часть коллекции Елены Батуриной, и общее количество предметов в ней превышает две тысячи. Особую ценность представляют собой 500 уникальных фарфоровых предметов, не встречающихся в других музейных и частных собраниях.Работа над академическим каталогом заняла семь лет, ею занимались более 100 специалистов, издание наполнено уникальными фото и текстовыми материалами: более 1200 графических источников, 800 архивных свидетельств, более 300 имен заказчиков и первых владельцев, а порядка 50 проектов форм и оригинальных эскизов росписи публикуются впервые.Каталог подтвердил, что собрание Елены Батуриной – крупнейшее из когда-либо созданных частных коллекций русского императорского фарфора в мире, ее стоимость даже самые опытные эксперты смогли оценить только приблизительно: «Собрание русского и европейского фарфора госпожи Батуриной не просто масштабно и грандиозно по своему количественному и качественному составу, оно удивительно целостно. Именно эта целостность, последовательность и структурированность собрания делают коллекцию исключительно ценной. И я говорю не о материальной ценности, хотя она несомненна и внушительна — только по приблизительным оценкам речь идет о четверти миллиарда долларов — а, прежде всего, о ценности исторической, художественной, культурной и искусствоведческой», — сообщила доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания Наталия Владимировна Сиповская.В презентации приняли участие ведущие искусствоведы крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга, российские и иностранные эксперты, академики и профессора искусствознания. Высочайшую оценку каталогу и коллекции дали: Ираида Ботт, заместитель директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское Село»; Игорь Духан, профессор и заведующий кафедрой искусства Белорусского государственного университета, доктор философских наук, член Европейского общества культуры и Академии архитектуры; Сергей Авдонин, директор государственного музея «Останкино и Кусково»; Хазар Зейналов, искусствовед, заместитель директора Института архитектуры и искусства, доцент Института истории искусств Национальной академии наук Азербайджана; Пьер-Кристиан Броше, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна и руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства. Высокие оценки содержались в зачитанном докладе, который для участников встречи совместно приготовили Джон Боулт, создатель и директор Института современной русской культуры при Университете Южной Каролины, и Николетта Мислер, профессор Университета востока Л’Ориентале, руководитель центра по изучению русского искусства при Л’Ориентале.Фарфоровый «практик» Галина Викторовна Цветкова, руководитель современного Императорского фарфорового завода, рассказала, что каталог «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е.Н. Батуриной» вызвал огромный интерес и стал настольной книгой для коллектива завода.Каталог, к сожалению, никогда не поступит в продажу: он распространяется только на некоммерческих условиях. Однако все желающие подробнее узнать об уникальной коллекции смогут найти его до конца года в фондах крупнейших библиотек, музеев и искусствоведческих образовательных учреждениях России и мира.Источник фотографии: изображение от Freepik