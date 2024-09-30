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Эко-просвещение и волонтерство: лучшие идеи 2024 года

Общество
Эко-просвещение и волонтерство: лучшие идеи 2024 года


21 сентября 2024 года в парке Мира г. о. Мытищи состоялся финал Конкурса экологических проектов Московской области, который собрал экологов, активистов и неравнодушных жителей региона. Мероприятие стало ярким завершением многомесячной работы конкурсантов, представивших свои инициативы на суд экспертного жюри.

Конкурс в этом году привлек рекордное количество участников – 146 проектов в различных номинациях, среди которых наибольший интерес вызвали «Экопросвещение и волонтерство» и «Будущее экологии Московской области». Особенно тронуло внимание жюри участие школьников и студентов, предложивших оригинальные и инновационные решения, включая цифровые технологии и экологические приложения.

«Год от года проекты, представленные на ярмарке, становятся все более интересными. Число участников неуклонно растет, – подчеркнул и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, – Это значит, что наша инициатива востребована, полезна и имеет большой потенциал для развития. Обращаю внимание – большинство проектов практико-ориентированные, то есть направлены на решение конкретных природоохранных задач».

Одним из победителей стал проект по анализу рекреационной нагрузки на особо охраняемые природные территории (ООПТ), который привлек внимание к проблеме сохранения природных ресурсов в условиях повышенной туристической активности.

В рамках мероприятия прошли дискуссионные панели, на которых эксперты обсуждали пути улучшения экологической ситуации в Подмосковье, а также мастер-классы по экологическим практикам. Завершилось событие праздничным концертом, на котором выступили приглашенные музыканты, создавая атмосферу единения и вдохновения на дальнейшие действия в защиту окружающей среды.

Конкурс, проходящий уже в четвертый раз, подтвердил свою важную роль в выявлении и поддержке экологических инициатив. Каждый проект, представленный на конкурсе, демонстрирует вклад неравнодушных граждан в будущее экологии Подмосковья.