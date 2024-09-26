Новой вехой в изучении российского императорского фарфора стало академическое издание «Война и мир в русском фарфоре из собрания Елены Батуриной»

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В Москве состоялось одно из важнейших культуроведческих событий года – международное собрание экспертов, посвященное вопросам каталогизации частных собраний предметов искусства на примере работы над изданием «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е.Н. Батуриной».Свое видение особенностей работы с частными и музейными коллекциями русского фарфора и других предметов искусства озвучили ведущие искусствоведы, выдающиеся деятели культуры, руководители и кураторы музеев.Научный редактор издания, директор Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Наталия Сиповская рассказала об особенностях работы над каталогом «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е.Н. Батуриной» и об открытиях, ставших возможными благодаря масштабу и уникальному составу коллекции.Из ее доклада собравшиеся узнали, что каталог «Война и мир в русском фарфоре» был создан на базе крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной. Работа над академическим каталогом заняла семь лет, вовлекла более 100 специалистов, но появившееся в результате издание – более 1500 полос уникальных фото и текстовых материалов – стало прорывом в искусствоведческой науке о фарфоре. Исследование исключительных по значимости произведений от Екатерининских времен до Временного правительства позволило составить настоящую энциклопедию императорского фарфора России, найти и включить в каталог более 1200 графических источников, 800 архивных свидетельств, более 300 имен заказчиков и первых владельцев, а порядка 50 проектов форм и оригинальных эскизов росписи публикуются впервые.Три тома, озаглавленные в соответствии с включенными в них предметами «СЛАВА. Русский императорский фарфор: вещи поднесения», «ВОЙНА. Предметы с росписью военными фигурами» и «МИР. Парадный фарфор русского стола», содержат подробные описания 1500 предметов, части коллекции Елены Батуриной, и охватывают все значительные явления в истории русского фарфора, отражая также исторический и художественный контекст, восстановленные по архивным источникам даты создания произведений, историю их бытования.Отдельным достижением авторов стал научный аппарат, в котором собраны результаты исследования форм и декоративных элементов русского императорского фарфора – например, впервые восстановлен полный состав альбомов с образцами обмундирования российской гвардии и армии времени Николая I, приводится подробный свод марок Императорского фарфорового завода, впервые публикуется каталог цветочных мотивов императорского фарфора и многое другое. Это стало возможно исключительно благодаря кропотливой собирательской работе владелицы. Более того, экспертный анализ показал, что коллекция Елены Батуриной содержит около 500 уникальных произведений, не имеющих повторов в других собраниях.Стоимость такой коллекции, по мнению экспертов, очень сложно оценить даже приблизительно: «Собрание русского и европейского фарфора госпожи Батуриной не просто масштабно и грандиозно по своему количественному и качественному составу, оно удивительно целостно. Именно эта целостность, последовательность и структурированность собрания делает коллекцию исключительно ценной. И я говорю не о материальной ценности, хотя она несомненна и внушительна – только по приблизительным оценкам речь идет о четверти миллиарда долларов – а, прежде всего, о ценности исторической, художественной, культурной и искусствоведческой», – отметила доктор искусствоведения Наталия Сиповская.Высочайшую оценку каталогу и коллекции дали также Ираида Ботт, заместитель директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское Село»; Игорь Духан, профессор и заведующий кафедрой искусства Белорусского государственного университета, доктор философских наук, член Европейского общества культуры и Академии архитектуры; Сергей Авдонин, директор государственного музея «Останкино и Кусково»; Пьер-Кристиан Броше, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна и руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства.Об истории и состоянии фарфорового искусства в Азербайджане рассказал Хазар Зейналов – искусствовед, заместитель директора Института архитектуры и искусства, доцент Института истории искусств Национальной академии наук Азербайджана.Галина Цветкова, председатель Совета директоров Императорского фарфорового завода – продолжателя традиций и хранителя мастерства русского императорского фарфора, рассказала о современной жизни завода, произведениях, создаваемых по классическим и новейшим проектам и планах на будущее.Был зачитан доклад, подготовленный для данной конференции совместно Джоном Боултом, создателем и директором Института современной русской культуры при Университете Южной Каролины, и Николеттой Мислер, профессором Университета востока Л’Ориентале, искусствоведом, международным экспертом по русскому искусству, руководителем центра по изучению русского искусства при Л’Ориентале: «Мы решили объединить наши ресурсы и сказать несколько слов об этой необыкновенной, уникальной коллекции русского фарфора… Фарфор, как правило, относят к прикладному или «малому» искусству. Но этот статус опровергал еще основатель петербургского объединения «Мир искусства» Сергей Дягилев, утверждая, что простая акварель, эскиз или кусок фарфора могут быть столь же важны, как и классическая живопись маслом, а иногда сказать больше о своём времени. Очевидно, коллеги Дягилева Мстислав Добужинский, Константин Сомов и Сергей Чехонин, каждый из которых пробовал свои силы в искусстве фарфора, разделяли мнение Дягилева. Данная коллекция фарфора продолжает эти традиции. Забота, терпение, энтузиазм и целеустремленность, с которыми Елена Батурина собрала коллекцию, будь то отдельные предметы или целые сервизы, действительно достойны восхищения…».Для участников конференции также была организована небольшая выставка предметов из коллекции Елены Батуриной.Каталог «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е.Н. Батуриной» уже доступен в российской и международной книжных палатах, Российской государственной и национальной библиотеках, книжном фонде РАН, библиотеках крупнейших университетов и музеев мира. Авторы проекта уверены, что содержащиеся в нем сведения помогут не только новым искусствоведческим открытиям, но и новому витку развития фарфорового искусства.