Российские аграрии подготовили обращение к Михаилу Мишустину

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Российские фермеры подготовили письмо к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Текст обращения от имени 5,2 тыс. фермерских хозяйств, в которые входят более 100 тыс. фермеров, разместил у себя в телеграм-канале председатель Ассоциации «Народный Фермер» Олег Сирота.В итоге гранты «Агростартап» и поддержка кооперативов отныне становятся недоступными для фермеров. Именно они позволяли аграриям работать над развитием собственных хозяйств, что благотворно сказывалось на развитии окрестных сел, помогало создавать новые рабочие места. В итоге вклад фермеров в укрепление продовольственной безопасности страны был весьма ощутимым.Фермерское хозяйство без поддержки государства запустить не представляется возможным, говорят авторы обращения. Гранты в свое время были включены в нацпроект именно по той причине, что этот инструмент позволяет фермерам обеспечивать финансовыми средствами свои новые проекты. Фермеры просят Михаила Мишустина поддержать их. По мнению аграриев в нацпроект нужно вернуть кооперативы и агростартапы.