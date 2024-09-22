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Как нейросистемы помогут предотвратить финансовые махинации

Общество
Как нейросистемы помогут предотвратить финансовые махинации


Предотвратить финансовые махинации мошенников помогут нейросистемы. В этом убеждены многие специалисты и эксперты. Бизнес-консультант и интегратор нейросетей Дмитрий Лазуренко считает, что банкам и другим учреждениям следует обязательно внедрять системы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы эффективно анализировать транзакции и подавлять активность преступников.

Также о необходимости внедрения систем искусственного интеллекта в банках для защиты граждан от мошенников высказался член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Следует отметить, что в России с июля этого года начал действовать закон, согласно которому банки теперь обязаны выявлять сомнительные операции и приостанавливать перевод средств клиента на другие счета или выдачу кредита на два дня, если есть подозрения на действия мошенников. Банк должен сообщить клиенту о временной блокировке операции. Если человек находится под влиянием злоумышленников, за период «охлаждения» он может одуматься и отменить совершение банковской операции.

По мнению Лазуренко, нужно внедрять технологии ИИ в анализ поведения и выявления отклонений, которые могут быть признаками мошеннических действий. Искусственный интеллект пригодится в работе системы уведомлений, которая позволит максимально быстро выявлять и блокировать подозрительные действия при попытках взять кредит или перевести деньги. Эксперт подчеркивает, что для защиты клиента от мошенников нужен комплекс организационной, информационной и технологической работы.

Вместе с тем специалист призывает людей устанавливать двухфакторную аутентификацию, чтобы с самого начала усложнить деятельность мошенников и сохранить свои деньги.