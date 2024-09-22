Долгожданные посылки из дома найдены и получены нашими бойцами

просмотров: 133

На прямую линию Губернатора области Романа Бусаргина поступило обращение волонтеров из Балаково, несколько посылок которых для бойцов специальной военной операции были отправлены "Почтой России", но так и не были получены нашими ребятами.Министерством цифрового развития и связи области данное обращение было взято на особый контроль. В тот же день проведения прямой линии специалисты министерства совместно с АО «Почта России» связались с волонтерами для выяснения деталей. После проведенной проверки посылки были найдены в сортировочном центре города Ростов-на-Дону. Специалисты АО «Почта России» оперативно скорректировали конечный пункт доставки посылок, и два дня назад наши ребята наконец получили долгожданные подарки из дома.