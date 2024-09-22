В преддверии Дня воинской славы России казаки провели интерактивное занятие об истории государства

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20 сентября в преддверии Дня воинской славы России, связанного с победой русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве и в канун православного праздника Рождество Пресвятой Богородицы, атаман казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» Шиповский Павел и ученики 11 «А» класса подготовили и провели интерактивное занятие для казачат 5 «Б» и 5 «В» классов.Старшеклассники рассказали своим младшим товарищам не только о Куликовской битве, но и о том, что перед самым сражением в стан князя московского Дмитрия внезапно прибыло подкрепление. Неожиданная помощь явилась из... расположенного на Дону Сиротинского городка. Отряд казаков нес перед собой на высоком древке не знамя, а икону Божьей Матери. Заступничество иконы считается одной из причин победы русских полков на поле Куликовом, а образ Божьей Матери - одним из почитаемых у казаков. Поэтому с особым благоговением относятся они ко всем Богородичным праздникам. В их числе - Рождество Пресвятой Богородицы - день, наполненный духовным смыслом и торжественностью. В этот день верующие часто просят о духовном просветлении, здоровье для близких, укреплении веры, защите от зла и испытаний.