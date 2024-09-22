22 сентября 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:09 | 21 сентября
Как нейросистемы помогут предотвратить финансовые махинации
17:51 | 21 сентября
Долгожданные посылки из дома найдены и получены нашими бойцами
15:50 | 21 сентября
В преддверии Дня воинской славы России казаки провели интерактивное занятие об истории государства
15:46 | 21 сентября
В школе 9 имени П.А.Столыпина г. Балашова приняли учащихся 5-ых классов в кадеты
17:26 | 20 сентября
Депутаты предложили новые меры поддержки семей с детьми
16:30 | 20 сентября
В селе Балтай появилась новая игровая зона для детей
15:29 | 20 сентября
Общественники о сносе расселенных домов в Летке: «Это вопрос безопасности целого микрорайона»
11:30 | 20 сентября
В школах заработали кружки по подготовке специалистов в сфере беспилотных авиасистем
10:36 | 20 сентября
Рекомендации московских специалистов будут реализованы саратовскими врачами
09:05 | 20 сентября
Продлеваются сроки предоставления увеличенной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В преддверии Дня воинской славы России казаки провели интерактивное занятие об истории государства

Общество
В преддверии Дня воинской славы России казаки провели интерактивное занятие об истории государства

20 сентября в преддверии Дня воинской славы России, связанного с победой русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве и в канун православного праздника Рождество Пресвятой Богородицы, атаман казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» Шиповский Павел и ученики 11 «А» класса подготовили и провели интерактивное занятие для казачат 5 «Б» и 5 «В» классов.
Старшеклассники рассказали своим младшим товарищам не только о Куликовской битве, но и о том, что перед самым сражением в стан князя московского Дмитрия внезапно прибыло подкрепление. Неожиданная помощь явилась из... расположенного на Дону Сиротинского городка. Отряд казаков нес перед собой на высоком древке не знамя, а икону Божьей Матери. Заступничество иконы считается одной из причин победы русских полков на поле Куликовом, а образ Божьей Матери - одним из почитаемых у казаков. Поэтому с особым благоговением относятся они ко всем Богородичным праздникам. В их числе - Рождество Пресвятой Богородицы - день, наполненный духовным смыслом и торжественностью. В этот день верующие часто просят о духовном просветлении, здоровье для близких, укреплении веры, защите от зла и испытаний.

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области