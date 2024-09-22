В школе 9 имени П.А.Столыпина г. Балашова приняли учащихся 5-ых классов в кадеты
Это уже 15-я церемония посвящения. К ней ребята начинают готовиться еще в начальной школе, когда с восхищением смотрят на старших товарищей, участвующих в смотре строя и песни, большом кадетском бале и других уникальных мероприятиях, проводимых школой.
Но сегодня их день, теперь на них смотрят и младшие школьники, почетные гости и многочисленные родственники, пришедшие на праздник.
Обучающиеся пятых классов под руководством атамана школы Романа Кулакова принесли клятву и приняли присягу.
Атаман Балашовского СКО Подкорытов Николай Михайлович вручил грамоты кадетам за активное участие в жизни казачьего общества.
Праздничную атмосферу на мероприятии поддерживали артисты: вокально-хореографический коллектив школы «Станичники», Народный хор балашовского филиала колледжа искусств, народный ансамбль «Отрада» комплексного центра социального обслуживания населения.
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области