В школе 9 имени П.А.Столыпина г. Балашова приняли учащихся 5-ых классов в кадеты

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Это уже 15-я церемония посвящения. К ней ребята начинают готовиться еще в начальной школе, когда с восхищением смотрят на старших товарищей, участвующих в смотре строя и песни, большом кадетском бале и других уникальных мероприятиях, проводимых школой.Но сегодня их день, теперь на них смотрят и младшие школьники, почетные гости и многочисленные родственники, пришедшие на праздник.Обучающиеся пятых классов под руководством атамана школы Романа Кулакова принесли клятву и приняли присягу.Атаман Балашовского СКО Подкорытов Николай Михайлович вручил грамоты кадетам за активное участие в жизни казачьего общества.Праздничную атмосферу на мероприятии поддерживали артисты: вокально-хореографический коллектив школы «Станичники», Народный хор балашовского филиала колледжа искусств, народный ансамбль «Отрада» комплексного центра социального обслуживания населения.