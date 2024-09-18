О регламентах и сервисах АСТ ГОЗ расскажут на конференции в Санкт-Петербурге

просмотров: 211

Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: закупки и договорная работа» состоится в Санкт-Петербурге 27 сентября с участием экспертов АСТ ГОЗ, ФАС России и ГК Роскосмос. Всем участникам закрытых закупок рекомендуется актуализировать свои знания!Опытные участники гособоронзаказа давно работают в режиме закрытых закупок и знакомы со многими нюансами такой практики. Однако сегодня национальный режим закупок стремительно расширяется, а число участников закрытых торгов растет. Вместе с этим совершенствуется государственное регулирование, техническая процедура и сервисы, предлагаемые электронными торговыми площадками. Появляются новые возможности для бизнеса.Эксперты проконсультируют новичков и ответят на все вопросы по работе со специализированной электронной торговой площадкой АСТ ГОЗ. С опытными участниками закупок обсудят практические вопросы контрактной работы и требования регуляторов.