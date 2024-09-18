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Звёзды «Танцев на ТНТ», «Пищеблока» и другие кумиры в роли преподавателей истории

Общество
Звёзды «Танцев на ТНТ», «Пищеблока» и другие кумиры в роли преподавателей истории

Весной в соцсетях стартовал проект Ист.просвет, в рамках которого звёзды кино, интернета и даже космонавты рассказывают о событиях прошлого.

Исторический проект направлен на подачу научных фактов в лёгких для восприятия форматах – видео, интерактивы, непринужденные диалоги, документальные фильмы.

Каждый факт, произносимый участниками проекта, проходит профессиональную проверку экспертами Российского Исторического Общества. Можно не сомневаться: Ист.Просвет – территория, свободная от фейков.

Чем проект отличается от научно-популярных материалов, которых в сети тысячи?

1. Информацию собирают не только в открытых источниках – у Исторического Общества есть доступы к архивным документам, а рубрика «Потомки» вообще раскрывает секреты, о которых до этого не знал никто – разве может интернет знать о великих личностях больше, чем их семья? Уже вышли интервью с внуками Сергея Королёва и Юрия Левитана, и впереди ещё много бесед с потоками легенд нашей страны.

2. Блогеры, звёзды кино, телевидения и интернета рассказывают об исторических событиях – каждый в свой манере и с интересной, живой подачей

3. Выпуски не требуют полного погружения, хотя и не исключают: можно наслаждаться профессиональной работой операторов и монтажеров или слушать истории фоном, пока занимаетесь своими делами

4. В Ист.Просвет каждый найдет для себя формат по душе: мультики, короткие клипы, длинные документалки, интерактивные лекции и даже уличные опросы – всё это предлагает проект

5. Контент публикуют сразу на нескольких площадках, можно выбрать, где удобнее всего смотреть выпуски: ВКонтакте, в Telegram или на сайте.

Присоединиться к сообществу может каждый желающий – проект будет полезен как школьникам, которые готовятся к экзаменам или просто интересуются историей, так и взрослым, которые устали от нарративных поучений и хотят сформировать свой собственный взгляд на события прошлого, развить критическое мышление и научиться отличать вымысел от исторической правды.