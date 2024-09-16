Он сражался за Родину

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Говорить с матерью погибшего бойца трудно. И я долго откладывала встречу. Понимала, что сама не выдержу, а что уж о ней говорить. Все надеялась, что дома будет муж, отец Евгения Рябушева, разрядит хоть как-то обстановку. Но его не оказалось. Он погнал свою машину в Луганск. Пообещал отдать ее "его ребятам". Конечно, сдержал обещание. Женя в него пошел, был таким же, всегда держал обещания. Во всем остальном не был похож ни на кого. Какой-то иной, во всем лучше, чем другие. Высокий, статный, красивый, как актер, с белоснежной улыбкой и добрыми светлыми глазами.Я боялась ее слез. Очень. Кто может быть безутешнее, чем мать, потерявшая любимого сына. Кто и чем может ее утешить? Никто и ничем. Мы созванивались несколько раз. По голосу я понимала, что она меня не ждет. Она не ждет мой страх увидеть ее слезы. Или вообще не понимает, кто я, и зачем звоню. Или, вернее, ей было все равно. Она никого не хочет видеть, все люди – не он, он уже не вернется, а она все еще его ждет. Когда мы уже, наконец, встретились и разговорились, она так и сказала: "Я все жду, что он вернется". Я заглянула в этот момент в ее большие чайные глаза и мне стало жутко. В них было разом и трезвое понимание того, что это невозможно, и вера в то, что ждать все равно нужно, теперь уже до конца своих дней, как будто ему там, откуда он, уже скоро год как, смотрит на всех нас, будет лучше, спокойнее.Мужа дома не было. Но когда мы встретились, спасла соседка. Она сидела во дворе и, знавшая Женю с детства, часто и искренне включалась в разговор. Когда она вспоминала его, у нее горели глаза, по лицу начинала блуждать светлая улыбка и всем становилось легче и разговор не заканчивался. Так мы вспоминали Женю – я, чужой, не знавший его человек, мать, которой ближе, родней и дороже нет, не было и не будет уже никогда никого, и соседка. Возникал эффект его незримого присутствия. Правда, временами казалось, что мы все втроем у него в гостях, он просто вышел, например, поправить что-то во дворе."Это он тут все делал", - говорит соседка, показывая на железный забор и убранство двора, на все, что нужно в частном доме, в котором живут устроенной, уютной, обихоженной крепкой мужской рукой жизнью."Сварку любил, обожал просто, делал все, как ювелир", – вспоминает Клара Анатольевна Рябушева. В Саратове пока жил все время сваркой занимался, везде его ценили. В помощи никому никогда не отказывал, такой был человек, добродушный, безотказный, отзывчивый. Друзьям помогал по первой просьбе, даже уже когда приезжал с фронта в отпуск и времени, чтобы побыть с родными и близкими бывало не так много. Талант был, любовь к своему делу. Этого не скрыть, не наработать, либо есть, либо нет. Это всегда привлекает людей, про таких говорят "рукастый", да еще и "с искрой божьей", о таких остается память. Человека нет, а то, что он сделал своими руками, "на совесть" и "на века", осталось, людям пользу приносит. Для таких людей жизнь не бесплодна, не бессмысленна, они умеют быть счастливыми, именно потому что умеют что-то делать хорошо, на века, на совесть, на славу. Когда такая жизнь оказывается короткой, как-то особенно не верится. Вот и казалось, что он с нами, просто вышел. Хотя, как вспоминает мать, второй раз на фронт, уже после отпуска, он собирался так, как будто знал, что не вернется. Встретился со всеми, и с кем учился, и с кем работал, и с кем дружил, даже не очень близко дружил, все равно постарался всех обойти, пригласить, повидать.Так и вышло, второй раз Евгений Рябушев ушел в зону СВО навсегда.Рябушев Евгений Игоревич родился 10 декабря 1989 года в Саратове.Рос спокойным и послушным, увлекающимся мальчиком. Занимался биатлоном, рукопашным боем, боксом, большим теннисом. Был спортивным. В школе никогда не конфликтовал ни со сверстниками, ни с учителями. Никто никогда на него не жаловался.В школе больше всех любил и уважал Клавдию Федоровну Богатову – учителя русского языка и руководителя Музея боевой славы 57-й армии. Всегда вспоминал Клавдию Федоровну с благодарностью и нежностью. Из школьных предметов больше всего любил русский язык и физкультуру. Учился средне, но при этом был интересующимся, эрудированным, как вспоминают друзья, интересным собеседником.После окончания школы поступил в Монтажный техникум, выбрал специальность сварщика. Ремесло свое любил, работал вдохновенно и с охотой, работа в руках кипела. По выходным никогда не сидел дома, его всегда приглашали туда, где нужна было работа не просто толкового, а талантливого сварщика, работа на совесть. Работал на Саратовском заводе резервуарных металлоконструкций, некоторое время на "Алмазе". Срочную службу отслужил в 2010 году в Алтайском крае в городе Алейск, что на берегу реки Алеи – левого притока Оби. Служил артиллерийстом в мотострелковой дивизии. Служба в армии многое дала, многому научила. Евгений Рябушев участвовал в учениях "Восток-10". Потом, уже, спустя годы, когда возвращался в отпуск с СВО, говорил, что к тяготам военной службы было не привыкать, мол, все уже умел.Женя был жизнелюбивым, общительным, компанейским, искренним, настоящим. Безотказный, добродушный, отзывчивый, всегда спешил на помощь по первому зову, любил приглашать в дом гостей, его всегда окружали друзья. А вот семьи завести не успел.В 2022 году, получив повестку, на фронт отправился без колебаний. Сказал: "Предки воевали, и я пойду". Прадед его Родион Федорович Петин в Великую Отечественную служил в разведке, в 1943 году воевал в Новодружевске, Евгений побывал там, воюя на СВО.Воевал всегда только на передовой, был в составе диверсионно-разведывательных групп. Все тяготы боевой работы переносил мужественно. Крепкий и сильный физически от природы, много раненых вынес с поля боя. Был контужен, но после ранения снова отправился воевать. Ни жаловаться, ни прятаться от трудностей не умел. Погиб 24 января 2024 года, попав под минометный обстрел, в Белогоровке.Сообщая матери о гибели Евгения, заместитель командира минометного взвода, с которым он вместе воевал и прошел многое, написал: "Он был для меня братом. И навсегда останется родным. Он настоящий герой, никто из ребят не верит, что его больше нет, и никто из нас не прошел и не вынес того, что прошел и вынес на своих плечах, воюя на передовой, Женя. Огромная потеря для всех нас. Все мы дорожили его дружбой, многие обязаны ему жизнью".Евгений Рябушев Награжден Орденом Мужества посмертно.Классный руководитель Евгения Рябушева, учитель немецкого языка МОУ "СОШ №100" Любовь Николаевна Злобнова:"Мы живем в непростое время, которое заставляет нас собираться на торжественные митинги не только по праздникам, но и по печальным поводам.К сожалению, это наша новая реальность, примета времени.Однако, чтить память тех, кто ушел на фронт и не вернулся, очень важно.Я, как классный руководитель, вспоминая Евгения Рябушева, могу сказать, что он был трудолюбивым, но не тщеславным, скромным, но не тихим, в "звезды класса" такие дети обычно не стремятся, но, как показывает опыт, именно из таких мальчиков вырастают настоящие мужчины.То, что мы чтим память его, скромного мальчишки, ставшего воином – тому доказательство. Он вырос мужественным, честным, добрым, сильным и верным своей Родине, наверное, это важнее, чем награды, почести, красные дипломы, карьерные успехи. Человек, устроивший свою жизнь – успешен, он достоин уважения, человек, прикрывавший собой товарищей на передовой, отдавший свою жизнь за других – свят. Память о нем без сомнений должна быть увековечена для того, чтобы каждый из нас умел ценить дар жизни.Наверное, нет никого безутешнее, чем потерявшие сына родители, родители - самые близкие и преданные каждому из нас. Рябушевым выпала горькая доля пережить своего сына. И, наверное, кроме слов соболезнований, которые всегда будут меркнуть на фоне горя потери, очень важно сегодня каждому из нас сказать им слова благодарности, им, вырастившим и воспитавшим настоящего Сына Отечества. Того, кто знал, что такое воинский долг, служение Родине, и доказал это, того, кто навсегда останется в благодарной памяти родных и близких других ребят, которых он выносил с поля боя ранеными, спасал и защищал.Для учеников нашей школы, родителей, приводящих в школу своих малышей, эта мемориальная доска будет символом того, что долг, честь, доблесть, мужской характер, потребность служения Родине, верность ей – это все еще не пустые слова и, слава Богу, не забытые нашим народом понятия."