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В школе создадут музей-блиндаж СВО

Общество
В школе создадут музей-блиндаж СВО

Член Общественного совета при региональном ГУ МВД России, атаман окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов, председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин и его коллега по совету, атаман петровского казачьего общества Александр Каргин приняли участие в торжественном открытии проекта "Сетевое подспорье" Петровского станичного казачьего общества, получившего поддержку Фонда президентских грантов.

В школе создадут музей-блиндаж СВО

Проект направлен на повышение доступности для школьников занятий по 3D-моделированию и изучению виртуальной реальности.

Мероприятие состоялось в школе № 3. Гости тепло поздравили учеников с замечательным событием, пожелав юным талантам успехов в учебе и техническом творчестве.

В школе создадут музей-блиндаж СВО

Затем состоялось посещение школьного музея имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова, где Андрей Фетисов обсудил с педагогами создание музея - блиндажа СВО.

В школе создадут музей-блиндаж СВО

В школе создадут музей-блиндаж СВО

В школе создадут музей-блиндаж СВО

В тот же день петровские пчеловоды супруги Сергей и Мария Михайловы передали Андрею Фетисову мёд для бойцов - земляков в зону СВО. Михайловы уже не первый раз оказывают такую поддержку бойцам, в том числе и в память о своем отце - ветеране Великой Отечественной войны Михайлове Михаиле Осиповиче.

В школе создадут музей-блиндаж СВО

Андрей Фетисов поблагодарил петровчан за неравнодушие и поддержку.
В завершение своего визита в Петровск Андрей Фетисов встретился с начальником ОМВД России по Петровскому району полковником полиции Алексеем Панфёровым и обсудил с ним перспективы совместной работы по охране общественного порядка.


В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области