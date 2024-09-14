Фонд Юрия Лужкова поддержит ежегодный Всероссийский экономический диктант

просмотров: 129

15 октября 2024 во всех регионах России и ряде стран ближнего зарубежья вновь пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в офлайн- и онлайн-формате.Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов и администраций субъектов РФ.Впервые эта ежегодная образовательная акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции уже приняли участие не только регионы России, а также Беларусь, Монголия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Турция.В этом году среди участников акции будут как учащиеся школ и студенты, так и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.Главная цель Всероссийского экономического диктанта – просветительская. Ежегодно по его результатам составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.Фонд Юрия Лужкова традиционно наградит самого юного из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который ежегодно проводится среди учащихся 9-11 классов и студентов высших учебных заведений.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. «Инициативы по повышению экономической грамотности неизменно получали активное одобрение Юрия Михайловича. Он всегда подчеркивал, насколько важным является поддержка экономической науки и интерес людей к ней. Сегодня Фонд Юрия Лужкова работает и над тем, чтобы его экономические труды были доступны широкой публике, учитывая их актуальность и пользу для нынешних и будущих поколений экономистов», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина.Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Организация была создана соратниками и близкими Юрия Лужкова для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое он оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.Председатель Совета Фонда Е. Н. Батурина