14 сентября 2024 СУББОТА
Новости
21:12 | 13 сентября
Фонд Юрия Лужкова поддержит ежегодный Всероссийский экономический диктант
17:24 | 13 сентября
Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен
15:00 | 13 сентября
Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям
14:00 | 13 сентября
В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус
13:00 | 13 сентября
На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля
12:30 | 13 сентября
Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»
11:33 | 13 сентября
В Саратове встретили "Поезд героев"
11:30 | 13 сентября
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове
11:04 | 13 сентября
Иностранных граждан познакомят с культурными и правовыми особенностями российского общества
11:02 | 13 сентября
Ученики школы в Дубках получили новый спортивный инвентарь
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фонд Юрия Лужкова поддержит ежегодный Всероссийский экономический диктант

Общество
Фонд Юрия Лужкова поддержит ежегодный Всероссийский экономический диктант

15 октября 2024 во всех регионах России и ряде стран ближнего зарубежья вновь пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в офлайн- и онлайн-формате.

Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов и администраций субъектов РФ.

Впервые эта ежегодная образовательная акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции уже приняли участие не только регионы России, а также Беларусь, Монголия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Турция.

В этом году среди участников акции будут как учащиеся школ и студенты, так и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Главная цель Всероссийского экономического диктанта – просветительская. Ежегодно по его результатам составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.

Фонд Юрия Лужкова традиционно наградит самого юного из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который ежегодно проводится среди учащихся 9-11 классов и студентов высших учебных заведений.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. «Инициативы по повышению экономической грамотности неизменно получали активное одобрение Юрия Михайловича. Он всегда подчеркивал, насколько важным является поддержка экономической науки и интерес людей к ней. Сегодня Фонд Юрия Лужкова работает и над тем, чтобы его экономические труды были доступны широкой публике, учитывая их актуальность и пользу для нынешних и будущих поколений экономистов», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Организация была создана соратниками и близкими Юрия Лужкова для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое он оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Председатель Совета Фонда Е. Н. Батурина