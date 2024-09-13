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В Саратове встретили "Поезд героев"

Общество
В Саратове встретили "Поезд героев"

Его пассажирами стали 100 талантливых школьников в возрасте от 11 до 17 лет: победители и призеры олимпиад, Первенств Мира, Европы, России, лауреаты Дельфийских игр, победители научных конкурсов, а также воспитанники Юнармии и кадетских корпусов. Все они – представители разных регионов страны, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Саратов второй год подряд встречает «Поезд героев», который следует по маршруту: Новосибирск — Ростов-на-Дону. Сегодня на перроне ребят встретил заместитель Председателя Правительства области - министр образования Михаил Орлов.

Приветствуя гостей на перроне железнодорожного вокзала, Михаил Игоревич рассказал ребятам об огромном вкладе прифронтового Саратова в приближение долгожданной Победы в Великой Отечественной войне и о достопримечательностях нашего города, которые они сегодня посетят.

«Надеюсь, что путешествие по городу трудовой доблести не оставит наших юных гостей равнодушными, подарит им много положительных эмоций и самые теплые воспоминания», - отметил Михаил Орлов.

Участники проекта посетили исторические места и достопримечательности города, приняли участие в квизе, присоединились к открытым тренировкам со спортсменами-чемпионами.