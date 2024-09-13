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Как снизить уровень стресса при ковиде и после него: советы психотерапевта Брестовицкой

Общество
Как снизить уровень стресса при ковиде и после него: советы психотерапевта Брестовицкой


По итогам 36-й недели 2024 года заболеваемость коронавирусом в России поднялась еще на 20 %, сообщают в Роспотребнадзоре. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, рост заболевания ковидом отмечен в 67 регионах, причем в 18 из них уровень превышает средний по стране. За прошедшую неделю в РФ выявлена 21 324 новых случаев коронавируса.

Быстрое увеличение числа госпитализаций – это еще не все: также растет количество пациентов, обращающихся за помощью к психологам и психотерапевтам с жалобами на появление и усиление во время и после болезни нарастающего чувства тревоги и депрессии. Специалисты также отмечают, что у трети людей после ковида также возникают и другие серьезные осложнения, такие как повышенный риск инсульта и паркинсонизм. Как во время коронавирусной инфекции справиться с тревогой и стрессом, рассказала психотерапевт Наталья Брестовицкая.

По словам врача, мозг и психика человека подвержены негативному влиянию коронавируса, поэтому очень важно как можно раньше приступить к психологической реабилитации заболевшего, который начинает испытывать повышенную тревогу.

Если во время ковида возникает стресс, это говорит о склонности к навязчивым мыслям, специфическом тревожном профиле, страхе неизвестности. Выявить причины повышенной тревожности не всегда удается обычными способами, поэтому приходится использовать инструментальные методы диагностики. Возможно, у в организме человека есть недостаток железа или каких-то других микроэлементов.

Для снижения тревожных ощущений психотерапевт рекомендует переключать внимание на продуктивную деятельность, например, вести ежедневник. Вместе с тем специалист считает важным заранее научиться справляться со стрессом и контролировать панику, чтобы быть во всеоружии во время внезапной болезни.