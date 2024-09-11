Объявлены победительницы международной премии Successful Ladies Awards

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Недавно завершился международный конкурс для успешных женщин Successful Ladies Awards. Были отмечены заслуги прекрасной половины человечества в 4 категориях — бизнесе, науке, творчестве и спорте. Церемония награждения прошла в Москве в ресторане Caspian, а ее ведущим стал Максим Привалов (Русское радио).Принять участие в конкурсе могли женщины из любой страны мира, вне зависимости от национальности и семейного положения. Единственное условие — возраст старше 18 лет. Организатором премии стала Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.В состав жюри было приглашено более 50 экспертов из разных отраслей, например, проектный менеджер международной консалтинговой компании в сфере логистики Trackstaff Solutions Inc Эльзода Мардонова, основатель и генеральный директор международной сети студий 4hands и Nails Up, создатель формата маникюра и педикюра в четыре руки Татьяна Шутова, инвестиционный банкир Мария Масленникова, ведущий эксперт финансового рынка по привлечению заёмного капитала для крупных корпораций Артем Ноздряков, проджект-менеджер с опытом управления проектами по автоматизации тестирования, повышению качества ПО и участием в крупных проектах по разработке ПО для повышения безопасности пассажирского транспорта Елена Ситдикова, бизнес-психолог, спикер МГУ, HR-директор бренда одежды Наталья Ермишина, главный редактор телеканала «Моя Планета», старший преподаватель журфака МГУ Роман Лобашов, член экспертного совета по ВЭД Комитета по экономической политике ГД РФ, президент ОО РОСПП «Красота и здоровье нации», генеральный продюсер бьюти-проекта «Сделано в России» Римма Вагапова, психотерапевт, кризисный психолог Александра Румянцева, предприниматель, общественный деятель, основатель международной Академии бизнес-ассистентов Танзиля Гарипова.«Мы хотим объединить женщин со всего мира и доказать, что стать звездой можно в любой сфере, главное — делать свое дело с душой», — заявила организатор Successful Ladies Awards Яна Кутуева.Оргкомитет получил почти 3 тысячи заявок из 35 стран мира. Среди победительниц были: Алина Кан — «Лучший проджект менеджер», Оксана Селендеева — «Лучший предприниматель в сфере образования и IT», Анастасия Бышевская — «Лучший ученый», Виктория Демидова — «Лучший предприниматель в сфере логистики», Алена Перова — «Лучший предприниматель в сфере бьюти», Дарья Верестникова — «Лучший коммерческий директор в сфере Tech», Наталья Эрдем — «Лидер в сфере содействия технологическому развитию», Офелия Шафир — «Лучший топ-менеджер в сфере электронной торговли», Ольга Скоринова — «Лучший ароматерапевт и создатель косметики», Ирина Екимовских — «Лучший предприниматель в сфере финансов», Елена Федорова — «Лучший предприниматель в сфере образования и культуры», Анастасия Бабученко — «Лучший руководитель в банковской сфере», Оксана Масюкова — «Лучший топ-менеджер в сфере гостеприимства», Екатерина Касперович — «Лучший топ-менеджер в сфере медиа», Наталья Машинистова — «Основатель лучшего швейного производства», Марина Демидова — «Лучший предприниматель и топ-менеджер в сфере медицины» и другие.Также наград удостоились: Алиса Гребенщикова — «Самая разноплановая актриса», Таша Белая — «Лучшая исполнительница», Дарья Усачева — «Лучшая спортсменка», Анастасия Панина — «Лучшая киноактриса», Александра Ребенок — «Лучшая театральная актриса», Юлия Куварзина — «Лучшая актриса сериалов», Женя Искандарова — «Лучший комик и автор юмористического блога».Своими выступлениями победителей и членов жюри порадовали артисты: Полина Литвинова, YALFY (Альфия Нигматуллина), Lona Bri, Анна Любимая, Timraz, Katya Kudos, Максим Заяц, Анастасия Неонова, Даяна Брют, Yadrin, Лапина, LYUDMI, Роман Смит, NJohn.Партнерами премии стали: косметика SEAHAVA, Академия ассистентов и Кадровое агентство Танзили Гариповой, Venesa Clinic, ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE, журнал UBazaar, Tiffany Rouze Clinic.Также организаторы выражают благодарность фотографам церемонии — Евгению Жуковскому, Екатерине Потаповой, Анастасии Подцерковской (Насте Ковски).