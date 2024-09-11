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В Москве прошёл ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова: победители и награды

Общество
В Москве прошёл ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова: победители и награды

7 сентября в Москве завершился ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России.

В турнире приняли участие молодые спортсмены – юноши и девушки до 15 лет, представляющие теннисные школы со всей страны. Ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова проходил на кортах теннисной школы «Белокаменная» и завершился финальными матчами за призовые места и церемонией награждения победителей. Фонд Юрия Лужкова предоставил спортсменам турнира памятные подарки, а также призовые денежные сертификаты для победителей.

Среди юношей 1 место занял Георгиадис Илья (Москва), 2 место – Чехов Максим (Красногорск), 3 место – Фунтиков Глеб (Москва). Приз дополнительного турнира получил Абушенко Георгий (Брянск).

Среди девушек 1 место выиграла Тимохина Елизавета (Москва), 2 место – Кононенко Амелия (Химки), 3 место – Романенко Полина (Люберцы). Дополнительный турнир выиграла Алиса Грушкевич из Москвы.

В смешанных матчах победили Амелия Кононенко и Илья Георгиадис, второе место заняли Кира Афанасьева (Ижевск) и Егор Огарков (Самара).

Спортсмены получили награды из рук президента Федерации тенниса Москвы Е.А. Пантелеева, вице-президента Федерации тенниса Москвы Н. А. Комильзон и заслуженного тренера России, директора ДТСШ «Белокаменная» В. Н. Kомильзон.

Пантелеев Е. А. обратился к победителям турнира с приветственной речью, напомнив всем собравшимся о том, что школы и кортов не существовало без Ю.М. Лужкова. Дело в том, что детская теннисная школа «Белокаменная», на кортах которой проходит турнир в этом году, была построена благодаря личной поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном участии. Директор школы «Белокаменная», поздравляя победителей, также вспомнил о заслугах Юрия Михайловича и его горячей любви к теннису.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводился уже четвертый год подряд, являясь данью памяти Юрию Михайловичу Лужкову, возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, его огромному вкладу в развитие спорта в Москве и России, и в особенности, многолетней поддержке российского тенниса.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, в обращении к гостям и участникам турнира сказала: «Юрий Михайлович всегда поддерживал соревнования самого разного масштаба – от детских турниров до Кубка Кремля, делал все возможное, чтобы этот прекрасный спорт в России развивался, чтобы все больше юных спортсменов имели возможность тренироваться, соревноваться и достигать новых высот».

В продолжение его многолетнего труда Фонд Юрия Лужкова сегодня реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

На фото: Елена Батурина